Joan Ignasi Pla sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV: "Hace doce años la legislación era la que era"

El que fuera secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, que se ha visto salpicado por la investigación por la supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc, ha roto su silencio. Pla, colaborador habitual de la emisora de radio 99.9, ha participado en el programa de Juanma Doménech 'Sociedad Valenciana', donde ha hablado de la cuestión.

El exlíder de los socialistas valencianos, que ha asegurado tener una tranquilidad "total y absoluta" respecto de su actuación al frente del partido, ha dicho respecto a la presunta financiación ilegal: "hace doce años la legislación era la que era, y yo creo que se actuó bien". "Los tribunales, con respecto a mí, ya han dicho lo que tenían que decir: nada", ha apostillado.

Además, ha recordado que dejó de ser secretario general del PSPV en octubre de 2007, mientras que los procedimiento judiciales abiertos se refieren a hechos sucedidos posteriormente, en 2008, 2009 y 2010. "¿Qué tengo yo que ver?", se ha preguntado.

El exdirigente socialista tiene asumido que será llamado a declarar al Senado en la comisión impulsada por el Partido Popular sobre la financiación irregular de los partidos políticos, "ya me han dicho que tengo que ir, pues iré", ha aseverado Joan Ignasi Pla, quien también se ha referido al president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, "difícilmente podrán asumir ninguna responsabilidad porque en el momento no la tenían".

Se siente "dolido"

Pla, quien ha defendido que sus actuaciones siempre han estado guiadas por la "honestidad" y la "integridad", ha reconocido sentirse "dolido" familiar y empresarialmente, después de más de una década alejado de la primera línea de la política. "Te ves en todas las fotos y en todos los informativos relacionado con delitos como falsedad en documento, delito electoral, malversación o prevaricación, pero tu nombre no aparece para nada", apuntaba el exdirigente socialista, quien insistía en que "sólo con poner presunción no es suficiente, el mal ya está hecho, porque prácticamente ya me han hecho culpable de no sé cuántas cosas. Eso es lo que te duele".

A juicio del exlíder del PSPV, se trata de una cuestión estrictamente política. "No es casualidad que alguien presente una denuncia y la presente en un momento concreto", apunta en referencia a la documentación aportada por el exvicepresidente del Consell José Císcar ante la unidad de Blanqueo de Capitales, "estamos ante un rifirrafe político, pero yo llevo más de diez años fuera de la política". En este sentido, Pla se pregunta porqué Císcar no acudió al juzgado de guardia o a la Fiscalía.

Contratos con Crespo Gomar

Respecto a las contrataciones con la agencia Crespo Gomar, Joan Ignasi Pla ha explicado que aparecen pagos relevantes a esa mercantil ( alrededor de 400.000 euros) "porque nosostros contratamos con esa empresa". No obstante, ha puntualizado que no trabajaron con Crespo Gomar en campaña, "porque las campañas electorales, por lo que recuerdo de mi época y en el caso del PSOE, tienen contabilidad distinta, porque al ser elecciones en toda España las paga Madrid".