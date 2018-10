Esquerra Unida, indignada amb Podem en oferir-li el cinquè lloc per València i negar-se a primàries conjuntes

Les negociacions per als pactes preelectorals de l'esquerra valenciana ja han començat a tenir els seus frecs. Encara en un moment molt primerenc i amb la majoria d'aspectes per concretar, un dels espais més atractius és el de les llistes al Parlament valencià. És ací on estan tenint els seus primers frecs Podem i Esquerra Unida, dues formacions que el passat 9 d'octubre ja van airejar la seua intenció de concórrer junts en les pròximes eleccions autonòmiques.

Una decisió que sorprenia poc, atès que a nivell estatal Alberto Garzón i Pablo Iglesias ja havien confirmat l'acord per a repetir la fórmula Unidos Podemos-IU-Equo. El problema, en el cas valencià, no és l'afinitat ideològica d'ambdues formacions -amb més diferències de les que a priori sembla- sinó el repartiment dels llocs en la llista conjunta.

Des d'Esquerra Unida es mostren indignats amb l'actitud de Podem en aquesta negociació i asseguren que la formació morada els ofereix el cinquè lloc de la llista conjunta per València, una posició que no estan disposats a acceptar. L'empipament va arribar a tal punt que, segons fonts de la negociació, els representants d'EUPV es van alçar de la taula. La formació d'esquerres va exigir als morats en la seua última reunió unes primàries conjuntes, com estan preparant a Andalusia els equips de Teresa Rodríguez i Antonio Maíllo sota la marca 'Avance Andalucía', amb toc d'atenció de Pablo Echenique inclós. L'últim protocol de Podemos a nivell estatal estableix que es realitzaran primàries en la formació abans dels pactes i deixa les primàries conjuntes com una excepció, en cas de fracassar les negociacions per a les llistes.

A aquest reglament apel·len des de Podem preguntats per les peticions d'Esquerra Unida. La formació morada nega haver oferit aquest lloc, però fonts assistents a les reunions de negociació insisteixen que el 5 per València ha sigut el plantejament dels d'Estañ. Amb tot, des del seu equip no volen parlar d'això per a no enterbolir el procés. De fet, en Podem asseguren que no s'estan concretant butaques, sinó que es parla de projecte i de qui pot ser més vàlid en cada lloc. "Estem parlant de moltes coses, no solament de llocs", diuen des de la formació, molestos amb l'actitud de certs sectors d'EUPV, encara que consideren que és normal en aquests processos.

Des d'Esquerra Unida estan convençuts que amb la fórmula andalusa tenen més possibilitats de pujar en el lloc d'eixida, donada la seua capacitat de mobilització en les seues bases. En les seues últimes primàries, les de l'Assemblea valenciana, els morats van mobilitzar amb prou faenes el 20% dels inscrits actius, el mínim perquè el procés es donara per vàlid. No obstant això, Podem acudeix a les negociacions amb 13 diputats -12 en el grup i una trànsfuga- i 279.596 vots en les autonòmiques de 2015, mentre que Esquerra Unida va obtenir 106.047 i va quedar fora de les Corts. La superioritat de suports és l'arma de Podem en aquestes negociacions, encara que la formació de Garijo no es conformarà amb un lloc tan baix. Aquest dilluns, EUPV té convocada una reunió per a avaluar la nova estratègia a seguir en les negociacions amb els morats.

Tots dos partits estan en procés de primàries per a designar als seus candidats a la Generalitat i a la llista compartida. Tots dos també amb els seus favorits. En Esquerra Unida es dóna per fet que la candidata serà Rosa Pérez Garijo, recentment reelegida com líder de la formació, encara que els aspirants poden presentar-se fins a l'11 de novembre. En el cas de Podemo el favorit és Rubén Martínez Dalmau, un candidat acordat per diversos sectors, inclòs el del secretari general, i que competeix amb 9 militants sense projecció pública. Els seus resultats es coneixeran el 27 de novembre.