Mor Juan Cotino, exconseller amb el PP i exdirector de la Policia amb Aznar, malalt de coronavirus

L'exconseller amb el Partit Popular, exdirector de la Policia amb José María Aznar i expresident de les Corts Juan Cotino ha mort aquest dilluns a l'Hospital de Manises, on es trobava ingressat en l'UCI des del passat 22 de març al agreujar-se el seu estat després d'haver-se contagiat de COVID-19. Així ho ha confirmat la família i les Corts Valencianes a través del seu compte de twitter.

Ha faltat l'ex-President de Les Corts, Juan Cotino Ferrer. El nostre condol a la seua família i amistats. Descanse en pau. — Corts Valencianes (@cortsval) April 13, 2020

El també exvicepresident de la Generalitat ha mort als 70 anys d'edat per les complicacions derivades de la COVID-19. Va ingressar en el centre hospitalari el passat 17 de març en trobar-se malament i després d'haver donat negatiu en un primer test de coronavirus. En aqueixa ocasió se li va diagnosticar grip comuna. Va ser en una segona prova en la qual va donar positiu.

El virus se li va detectar pocs dies després de viatjar a la capital d'Espanya, on va estar diversos dies per a asseure's en el banc dels acusats de l'Audiència Nacional per les suposades irregularitats en les contractacions amb motiu de la visita del papa Benet XVI a València al juliol de 2006, una causa emmarcada en el cas Gürtel. L'exconseller valencià va estar a Madrid entre el 9 i el 12 de març.

Un dia triste. Desde el #PPCV queremos transmitir nuestro más sincero pésame a los familiares y allegados de Juan Cotino tras su fallecimiento. Siempre lo llevaremos en el recuerdo. In memóriam.

🖤DEP — Partido Popular CV (@ppcv) April 13, 2020

🖤 Muy apenada tras conocer el fallecimiento de Juan Cotino. Mi pésame a sus familiares #DEP — Isabel Bonig (@isabelbonig) April 13, 2020

Des del Partit Popular han volgut mostrar les seues condolences als familiars de Cotino, igual que ha fet la presidenta dels populars valencians, Isabel Bonig, la qual ha reconegut en xarxes socials sentir-se "molt apesarada".

Malauradament, este matí ha mort l'exvicepresident del Consell i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino Ferrer.



Transmetem el nostre condol a la seua família i a les seues persones estimades.



DEP. — Generalitat (@generalitat) April 13, 2020

El Consell, mitjançant el seu perfil institucional en xarxes socials, també s'ha fet ressò de la notícia i ha transmés el seu condol als familiars i amics de l'exconseller popular.