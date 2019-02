La jutgessa del cas Erial deixa en llibertat Eduardo Zaplana i altres dos empresonats

La jutgessa del cas Erial, María Isabel Rodríguez, ha decretat la llibertat per a l'expresident de la Generalitat i exministre de Treball Eduardo Zaplana, segons han confirmat fonts de la defensa de l'excap del Consell a eldiario.es. Així mateix, també ha deixat en llibertat els altres dos detinguts que romanien a la presó: l'advocat Francisco Grau i l'exdirectiu de Terra Mítica Joaquín Barceló. La titular del jutjat d'Instrucció número 8 de València adopta aquesta decisió en considerar que no hi ha ara el risc de fugida que va apreciar en altres ocasions per a mantindre'l en presó preventiva.

Zaplana va ser detingut el 24 de maig del 2018 en el marc de l'operació Erial acusat dels delictes de blanqueig de capitals, suborn, prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, frau en la contractació, delicte fiscal, falsedat documental, associació il·lícita per a delinquir i grup criminal.

L'exministre es troba ingressat des del mes de desembre passat a l'hospital La Fe de València per a ser tractat de la leucèmia que pateix. Des de llavors han sigut nombroses les veus que han reclamat la seua posada en llibertat per raons humanitàries -entre elles, la de la seu defensa, que ha remés diversos escrits a la magistrada reclamant la seua excarceració.

María Isabel Rodríguez va denegar aquesta petició i en una de les seues argumentacions, datada el 15 de novembre del 2018, va assegurar que d'hospitals "n'hi ha en tots els països, inclosos els paradisos fiscals". A més, els àudios del cas enregistrats per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil van revelar que Zaplana havia "gestionat telefònicament els seus ingressos" des de l'hospital en algun dels seus ingressos.

Prop de deu milions en mossegades

Zaplana va ser detingut a València després d'una ordre dictada pel jutjat d'Instrucció número 8 de València en col·laboració amb la Fiscalia d'Anticorrupció. La investigació xifra en uns 10 milions d'euros les mossegades que va pagar el grup d'empreses liderat per Cotino i altres societats per a fer-se amb diferents contractes públics de la Generalitat, com el Pla Eòlic o la ITV.