El descobriment del desig sexual d'un capellà a través d'una confessió sedueix el jurat del Premi de Literatura Eròtica

Una dona visita un capellà per confessar-se sobre una relació adúltera que manté. Les seues experiències provocaran que el capellà descobrisca el desig sexual, després de més de trenta-dos anys de celibat. Per foragitar la temptació, l’eclesiàstic posarà per escrit tot el que la dona li explica, encara que això supose trencar el secret de confessió. A mesura que transcriu amb detall les converses, l’home també aboca en els textos reflexions sobre la moral sexual, l’ètica i la llibertat individuals, així com sobre el sentiment de culpa, el desig i el plaer.

L'originalitat de l'argument de 'La confessió' ha sigut el principal criteri, segons el jurat, per atorgar el 24é Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida al periodista Jordi Portals, d'entre els 28 originals presentats en l’edició de 2018. El premi consisteix en una dotació de 4.000 euros i la publicació de l'obra el 2019 en la col·lecció 'L’Eclèctica' d’Edicions Bromera.

El veredicte del jurat s’ha fet públic la nit del dissabte23 de juny, en l’acte celebrat a Bocairent, davant d’un centenar de persones representatives del teixit social, empresarial i polític de la Vall d’Albaida i de les comarques del voltant. Durant la gala, l’actriu Débora Esteve va exercir de mestra de cerimònies, encarnant la mítica deessa grega de la bellesa i l’amor, Afrodita. Esteve ha comptat amb l’acompanyament musical de Dani Picazo al piano, Amadeo Adell al contrabaix, Roser Talens al violoncel i Víctor Albert a la dolçaina, a més dels ballarins Julià Cambra i Miquel Doménech.

L’obra destaca per l’originalitat del seu punt de partida, així com pel seu llenguatge treballat i l’elegància de la seua escriptura. Es tracta d’una trama ben construïda, insòlita i impactant, que atrapa el lector des de la primera frase: 'Tinc més de seixanta anys i sóc verge'.

El jurat, format perNeus Verdaguer i Jenni Rodà, guanyadores de la 23 edició del certamen amb Històries íntimes; Pilar Ferrero, a proposta de l’IEVA; Mariló Álvarez, per Bromera; Eduard Mira, de l’AVL; i Carmen Amoraga, directora general de Patrimoni;amb Fede Vidal –conseller de Cultura de la Mancomunitat i alcalde d’Alfarrasí– com a secretari, ha destacat «el sorprenent argument de l’obra que avança imparable, incorporant escenes cada vegada de més alt voltatge i que acabaran duent el protagonista de l’obra a una situació límit».

Jordi Portals (Barcelona, 1972) és llicenciat en Periodisme i treballa des de fa més de vint anys com a guionista de televisió i ràdio. Ha escrit guions per a més de quaranta programes, sobretot de TV3, TVE i Catalunya Ràdio, on actualment fa de guionista del programa Revolució 4.0. Recentment ha escrit i dirigit documentals estrenats a l’espai Sense ficció de TV3. És autor del recull de contes 'Regala’m un minut més', premi Vila de l’Ametlla de Mar 1998, i de l’assaig humorístic 'El futbol és així', i ha guanyat més d’una trentena de premis de narrativa curta. També ha escrit diverses obres teatrals, entre les quals destaca 'Nebraska', premi Recull de teatre 2012. En 2017 va coescriure amb l’actor Lluís Homar el llibre 'Ara comença tot'.