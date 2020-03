Preacord entre una desena d'acusats pel saqueig de fons en la visita del Papa a València i la Fiscalia per a confessar i retornar els diners

Negociació in extremis entre els acusats pel saqueig dels fons de Canal 9 en la visita del Papa a València en 2006 amb la Fiscalia i les acusacions per a tirar de la manta i retornar els diners a canvi de la reducció de penes. Membres de la trama Gürtel com Álvaro Pérez 'El Bigotes' i Ramón Blanco Balín i exditectius de l'extinta televisió com el principal acusat Pedro García, exdirector d'RTVV, han segellat un preacord pel qual es comprometen a confessar, assenyalar al responsable d'ordir el pla i retornar la responsabilitat civil de més de 3,4 milions d'euros, segons ha confirmat eldiario.es.

L'acord amb la Fiscalia Anticorrupció contempla una reducció important de les penes de presó, encara que Pedro García, que s'enfronta a 40 anys, haurà d'entrar en la presó, segons expliquen les mateixes fonts. La resta d'acusats es podrien salvar d'acabar entre reixes si compleixen la seua paraula durant la vista oral. El PSPV-PSOE, que exerceix com a acusació popular, no veu amb mals ulls l'acord si hi ha devolució dels diners, però no modificarà el seu escrit d'acusació fins que passe el judici i s'haja assenyalat als responsables.

En aquest cas, tot apunta al fet que tant El Bigotes com Blanco Balín, expresident de Repsol i blanquejador de la trama Gürtel, assenyalaran l'exdirector general de la policia nacional amb Aznar Juan Cotino com a "cervell" de l'operació que va acabar amb una mossegada de 3,4 milions d'euros pel muntatge de les pantalles gegants per a retransmetre la visita del Papa. La Fiscalia modificarà l'ordre dels interrogatoris perquè Blanco Balín i Álvaro Pérez seran els primers a declarar en el judici que comença aquest dilluns.

Els que no han conformat amb Anticorrupció són el capitost de la Gürtel, Francisco Correa, i Pablo Crespo al no voler retornar la seua part de responsabilitat civil. Tampoc Juan Cotino, que no apareix en la signatura de cap document de Canal 9 perquè es perpetrara el frau i que basarà el seu defensa que ni la televisió depenia d'ell ni tampoc la Fundación V Encuentro de les Familias.

Levante-EMV i El Confidencial han avançat part d'aquests acords, entre ells el que revela que Pedro García es compromet a retornar els 500.000 euros que hauria rebut en mossegades i assenyalaria a Juan Cotino.

Aquest periòdic ha pogut confirmar l'acord dels deu acusats i també que José Luis Martínez Parra, propietari de Teconsa -l'empresa que es va utilitzar per a l'operació de desviament de fons-, s'ha negat ha conformar i a retornar la part de responsabilitat civil que li correspon.

Aquesta setmana arranca en l'Audiència Nacional el judici contra Juan Cotino i un altres 22 acusats. Es jutja si directius de Canal 9 i la trama Gürtel van desviar 3,4 milions de diners públics del muntatge de les pantalles gegants que es van situar a València per a retransmetre la visita del Papa. La televisió va pagar més de set milions pel contracte que va realitzar una empresa alemanya per menys de 4. La diferència li la van repartir membres de la trama Gürtel i Pedro García. A més, va haver-hi regals i prebendes per a polítics, com una jaqueta per a l'exconseller Cotino.