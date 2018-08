València acollirà la primera comissaria de policia d'Espanya especialitzada en violència masclista

La Ciutat de la Justícia de València serà la primera seu judicial d'Espanya que comptarà en els pròxims mesos amb una comissaria de Policia especialitzada en violència masclista, un projecte pilot que funcionarà com a centre de recepció i tramitació de denúncies i tindrà agents "altament especialitzats" en aquest àrea.

Aquesta iniciativa està impulsada per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i el Ministeri de l'Interior, a través de la Secretaria d'Estat de Seguretat, que les seues respectives responsables, Gabriela Bravo i Ana Botella, s'han reunit aquest dimecres a València.

"Tant el Consell com el Govern central estem compromesos en la lluita contra el terrorisme masclista i disposats a invertir més mitjans i recursos per a la seua eradicació" perquè "no podem consentir ni una mort més", segons Bravo.

Amb aquest projecte pilot "oferirem a les víctimes un espai segur, confortable i que garanteix la seua privacitat i protecció", ha afegit per a detallar que en ell els policies que les atenguen "estaran altament especialitzats en aquesta matèria perquè les dones estiguen degudament ateses des del minut zero de la interposició de la denúncia".

"Ara mateix, si una dona acudeix a una comissaria del Cos Nacional de Policia o a una caserna de la Guàrdia Civil, el funcionari que l'atenga pot tindre formació específica en violència de gènere o no. Per aqueixa raó, la Generalitat vol aprofundir en la seua política de lluita contra la violència de gènere i brindar a les possibles maltractades un servei que garanteix a les dones l'assistència integral des del primer moment", segons la consellera.

Aquesta dotació policial especialitzada en violència masclista es coordinarà amb l'ajuda que ja ofereixen els professionals de les vint-i-dues oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte que s'augmentaran a vint-i-sis durant enguany.

La xarxa, durant el primer semestre de 2018, ha atés a un total de 8.049 persones, de les quals 4.183 (el 61,50%) eren víctimes de violència masclista, la qual cosa suposa que la xarxa d'Oficines d'Assistència de la Generalitat ha atés a vint-i-sis dones cada dia com a possibles víctimes de maltractament, segons dades de la Conselleria.

Projecte pilot

Aquest projecte pilot, una vegada posat en marxa i avaluat en els seus primers moments, s'estendrà als altres grans partits judicials de la Comunitat Valenciana com Castelló, Alacant i Elx.

En 2017, de les 21.366 denúncies per violència de gènere que es van presentar en els jutjats valencians, només 664 van ser interposades per les pròpies dones víctimes, mentre que 49 van ser presentades per familiars de les dones i la resta (17.880) té el seu origen en atestats policials.

Per la seua part, Ana Botella ha defensat la necessitat de "destinar més efectius i més pressupost a la lluita contra la violència de gènere" i ha remarcat que contra el "terrorisme masclista" cal "dotar, formar i especialitzar" als cossos i forces de Seguretat de l'Estat i per a això "fan falta fons i voluntat política, i no solament paraules".

A més, la secretària d'Estat i exdelegada del Govern a la Comunitat Valenciana ha destacat que la Conselleria de Justícia "té especial mèrit per aquesta iniciativa que suposa destinar una sèrie de recursos quan és ben conegut el dèficit de finançament que pateix" aquesta regió.