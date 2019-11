Irregularitats i sobrecostos en el pont de 36 milions d’euros que roman sense ús en el port de València

Un pont que no compleix amb la seua funció de comunicar dos extrems i que, a més, ha tingut un cost total de 36 milions d’euros.

El pont, primer de tot llevadís i giratori després, que roman obert i sense ús en el port de València és, sens dubte, un dels grans balafiaments de la València de la Copa de l’Amèrica i de la Fórmula 1.

Aquest és un dels aspectes sobre el qual posa la lupa el Tribunal de Comptes en el seu informe de fiscalització de l’activitat de l’Autoritat Portuària de València (APV) en l’etapa del PP, en concret entre els anys 2007 i 2010, amb Rafael Aznar com a president de l’entitat.

Tal com recull el document esmentat, el port antic de València es va transformar com a conseqüència dels acords d’integració port-ciutat (anteriors al 2007) subscrits per l’APV i, especialment, per les obres d’adequació del port per a la Copa de l’Amèrica.

Aquesta transformació va consistir a reservar la dàrsena interior per a un ús d’oci i esportiu i l’obertura d’un canal d’eixida al mar nou.

Segons l’informe, “l’APV va estimar convenient que el port tinguera pel nord una eixida alternativa i d’emergència per a camions i vehicles, per a la qual cosa es necessitaria un pont que creuara el canal nou”.

Al final de l’exercici 2001 es va inaugurar el pont llevadís amb un cost de 14 milions d’euros per a donar accés a la dàrsena interior, però amb la nova configuració del port va quedar inutilitzat.

Per aquest motiu, es va desenvolupar i es va aprovar el projecte de reubicació del pont mòbil del port de València: “El contracte de l’obra es va adjudicar al setembre del 2007 mitjançant un procediment obert per 11 milions d’euros; posteriorment es va autoritzar una modificació del projecte que suposava un increment de 2,2 milions d’euros més”, segons el Tribunal de Comptes.

No obstant això, el seu trasllat requereix d’obres complementàries. Per aquest motiu, tal com recull l’informe, el 29 de novembre de 2008 s’aprova i s’adjudica “directament al contractista de l’obra principal un projecte d’obres complementàries al projecte de reubicació del pont mòbil del port de València per un import de 5,5 milions d’euros”.

L’objectiu era transformar el pont llevadís en un pont giratori per a completar el traçat del circuit urbà de Fórmula 1.

Finalment, les obres van ser més cares del que s’havia previst. Segons el Tribunal, “l’import conjunt d’aquestes obres complementàries, la modificació de l’obra principal i les liquidacions hagudes suposa un increment sobre el pressupost d’adjudicació del projecte primitiu de 9,5 milions d’euros, un 86,9%”.

Així doncs, els 14 de milions d’euros que va costar el pont inicialment, més els 13 milions de la reubicación i els 9,5 milions de les obres complementàries, sumen un cost total de 36,5 milions d’euros.

L’informe del Tribunal de Comptes destaca a més un rastre d’irregularitats en els procediments dels contractes.

Per exemple, “l’informe de la Inspecció sobre la proposta de modificació del projecte de reubicació del pont mòbil del port de València concloïa que, a la data de la redacció de l’informe, s’havien executat totalment les obres d’acord amb la proposta del projecte modificat; en aquest cas, a més hi havia una acta de paralització de les obres datada dos mesos i mig abans de la data de l’informe, per la qual cosa, en aquests casos, les obres es van executar seguint uns projectes modificats no aprovats encara per l’òrgan de contractació”.

Quant als projectes d’obres complementàries, tant en el contracte com en la memòria del projecte de les obres complementàries a la reubicació del pont mòbil del Port de València “no figurava el termini d’execució”.

D’acord amb la documentació de l’expedient de contractació, aquest contracte es va signar el 10 de desembre de 2008, l’endemà van començar les obres, el 17 del mateix mes es van acabar i el 9 de gener de 2009 es va alçar l’acta de recepció provisional.

“Atesa la complexitat d’aquestes obres, resulta impossible executar-les en pocs dies, i es posa de manifest que les obres objecte d’aquest projecte complementari s’havien començat sense que mitjançara contracte signat ni projecte degudament aprovat per l’òrgan de contractació”, conclou.