El conductor de la ambulancia en la que se trasladó a un enfermo de coronavirus en Valladolid denuncia que le obligaron a desinfectarla sin apenas protecciones

"El lunes voy a presentar una denuncia a Inspección de Trabajo. Lo del jueves fue una chapuza y no estábamos preparados", explica el conductor de la ambulancia en la que se trasladó al ingeniero iraní que ha dado positivo por coronavirus en Valladolid. El chófer, que trabaja para Ambuibérica -empresa que se encarga del transporte sanitario-, explica a eldiario.es su última jornada laboral y cómo le obligaron a desinfectar el vehículo en el que había estado el paciente, sin apenas protecciones. "Me dieron una bata desechable, unos guantes y una mascarilla", reprocha.

"El centro coordinador de emergencias envió una UVI móvil (con técnico, conductor, enfermero y médico) y me llamó para que fuera a Boecillo (Valladolid) con un vehículo aislado y cerrado. Pregunté por protecciones para mí y me dijeron: 'no te preocupes, que no vas a salir de la cabina y no vas a entrar en contacto con ninguno'", explica este conductor. Él asegura que al llegar a la cochera se encontró con un "caos". No había un vehículo preparado. El que teníamos era de cuando el ébola (2014): "no arrancaba, estaba lleno de mierda...".

Una vez en Boecillo, los sanitarios le indicaron que bajara de la ambulancia y llevara al hospital Río Hortega la UVI móvil, que estaba 'limpia' porque el paciente no había subido. "Tuve que bajar sin protección y coger el otro vehículo. Lo cojo y ellos llegan al hospital y suben al paciente. Entonces me dicen el centro coordinador y Ambuibérica que coja la ambulancia en la que había viajado el ingeniero iraní y que la lleve de vuelta a la cochera, sin protecciones ni nada más allá de unos guantes y una mascarilla. Dicen que es necesaria ropa impermeable, por eso van con monos. Si ellos iban así, y yo entro en contacto... pues tendrá que ser igual", señala.

Al llegar a la cochera, a este conductor le ordenaron desinfectar la ambulancia."Un virus que es contaminante, que se extiende por partículas... Y me dan una mascarilla, unos guantes y una bata desechable "que no cubría el uniforme entero" y le mandaron limpiar "con agua y lejía".

"Prevención de riesgos laborales decía que era mi función. Al terminar mi jornada, yo hago una limpieza básica, pero si hay riesgos biológicos o químicos tiene que encargarse un equipo especializado, son cosas que tiene que contratar la empresa", comenta. "La empresa me está exponiendo en vez de protegerme", lamenta este trabajador, que piensa poner una denuncia en Inspección de Trabajo.

El Juzgado de lo Social nº 3 de Santander consideró en enero que Ambuibérica debía contratar servicios de limpieza y desinfección y declaró "contraria a derecho" la decisión de la empresa de obligar a los técnicos en emergencias sanitarias a "desinfectar de modo total y a diario las ambulancias y hacerse responsables de esta desinfección". Esta tarea la hacían técnicos "para abaratar costes"

Ni siquiera un uniforme limpio le propocionaron después de limpiar la ambulancia. "Yo seguí trabajando con otros pacientes, con la misma ropa. Hasta las doce de la noche, cuando me iba a casa, me pidieron perdón y me dieron ropa nueva. Pero claro, porque ya había puesto una reclamación y una queja", explica este conductor, que añade: "Fue una chapuza y me reconocieron que no estábamos preparados".

No es la primera vez que sucede. El sindicato CGT criticó a principios de mes que los técnicos tuvieran que desinfectar también con agua y lejía las ambulancias que atendieron a la mujer china, que finalmente dio negativo en coronavirus.

"Antes tenían una máquina de vapor con un producto químico que desinfectaba las ambulancias. Pero para trabajar con este producto hace falta otro tipo de personal cualificado, nosotros no lo podemos usar. Pues con los recortes... limpiamos con agua y lejía", se queja el trabajador, que reprocha que la empresa "precariza un servicio y abarata costes" a pesar de que están prestando un servicio público. "Es el problema de privatizar".

Además, asegura, hay un grupo de conductores que recibieron una formación especial de actuación cuando hay riesgos biológicos (recibida tras la crisis del ébola). "Pues no fueron ellos por la mañana. Luego ya por la noche, cuando fueron a recoger a los otros cinco iraníes -que han dado negativo-, ya llamaron a uno de estos conductores.

El procedimiento de actuación en emergencias sanitarias para el manejo de enfermedades de coronavirus asegura que el contagio por aire a distancias mayores de uno o dos metros es "poco probable". El procedimiento también prevé que los profesionales que desempeñan su actividad en Emergencias emplearán un buzo impermeable, un pijama desechable, gafas de protección con montura integral, mascarillas FPP2 y/o FPP3 y guantes".

"Es de vergüenza. Nosotros vamos bien vestiditos y a ti que te den por saco, somos la crème porque somos la medicalizada. Han jugado con mi salud y con la de mis hijos", afea la mujer de este trabajador, que también trabajadora del 112. Ella le dejó a su marido unas instrucciones para que lavara la ropa del uniforme (porque no sabía que al final de la jornada le habían proporcionado uno nuevo) y unos guantes que usa para limpiar en casa para que solo con ellos tocara la ropa.

Mensaje que dejó la esposa del conductor de la ambulancia en su casa.

"Lo que peor me parece es el trato vejatorio y clasista que han tenido con mi marido. Solo les ha preocupado el personal de la medicalizada y le han tenido de zarandillo y conejito de indias, les da igual nuestra familia y si pudiera o no haber un contagio", lamenta.

La empresa responsable del servicio, Ambuibérica, no ha respondido a las llamadas de este diario.