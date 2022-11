Grande-Marlaska cede y mostrará las imágenes de la tragedia de Melilla cuatro meses después

Más de cuatro meses después de la tragedia de Melilla, el ministro del Interior ha aceptado mostrar en el Congreso de los Diputados las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la valla melillense el pasado 24 de junio, cuando al menos 23 personas (37, según las organizaciones locales) fallecieron en su intento de llegar a la ciudad autónoma desde Marruecos. Después de oponerse a ofrecer las grabaciones, solicitadas hasta la saciedad por varios grupos parlamentarios, Fernando Grande-Marlaska ha cedido tras el aumento de la presión surgida por la emisión de un documental de la BBC que contradice la versión oficial de los hechos.

En un primer momento, Interior ha aceptado mostrar los vídeos grabados por las cámaras del lado español de la frontera únicamente durante la visita a Melilla prevista por la Comisión de Interior el próximo lunes, explican fuentes ministeriales. El anuncio, hecho público este jueves, ha provocado que algunos parlamentarios, como Jon Iñarritu (Bildu), solicitasen al Ministerio más tiempo para ver con atención las horas de imágenes registradas el día de la tragedia y, finalmente, Grande-Marlaska ha aceptado. Las imágenes se proyectarán también en sede parlamentaria: “Ante la petición de sus señorías, también se podrá ver en Madrid en la Comisión”, confirman desde el Ministerio.

Este próximo lunes, los diputados de la Comisión de Interior del Congreso se desplazarán en viaje oficial hasta Melilla. La mesa de esa Comisión aprobó por unanimidad la petición de grupos como EH Bildu o Unidas Podemos para viajar a la ciudad autónoma. Según la agenda, el viaje incluirá una visita al puesto fronterizo y otra a la comandancia de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, donde se realizará un primer visionado rápido de las imágenes.

Meses de opacidad

Desde las muertes de Melilla, el Ejecutivo apenas ha dado información sobre lo sucedido, más allá de apoyar la labor de “contención” de la inmigración por parte de Marruecos. Grande-Marlaska centró una comparecencia en la Comisión de Interior en la tragedia, sin embargo, apenas aportó nuevos datos sobre los hechos.

En otra de las mayores tragedias de nuestras fronteras, la ocurrida en el espigón del Tarajal en 2014 -cuando 14 personas fallecieron en un intento de entrada a nado respondido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes-, el Ejecutivo del Partido Popular, después de una serie de versiones contradictorias e intentos de manipulación de las imágenes, publicó los vídeos de las cámaras de seguridad de la alambrada ceutí semanas después de los hechos.

La respuesta positiva de Grande-Marlaska llega después de la emisión del documental de la BBC, que ha reabierto un problema político de primera magnitud en el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska. Varios socios parlamentarios del Ejecutivo preparan una nueva petición de comparecencia urgente que podría salir adelante con el respaldo del PP. Este miércoles, el PP se unió a las exigencias de los vídeos de las cámaras de seguridad del paso fronterizo y no descartó apoyar una comisión de investigación, que el ministro del Interior busca evitar.

El programa Africa Eye publicó este martes el citado documental, que reconstruye lo ocurrido el pasado 23 de junio en la frontera a través del análisis y verificación de vídeos ya publicados anteriormente y testimonios de los supervivientes, pero la información más novedosa ofrecida por la cadena británica señala la responsabilidad española en la tragedia. La BBC asegura haber tenido acceso a imágenes, no publicadas por su crudeza, que mostrarían la caída “de cuerpos sin vida de un lado a otro [de la alambrada], personas que sangran y agonizan, a las que aparentemente no se les ofrece ninguna asistencia”. Los vídeos, citados pero no difundidos, conformarían una nueva prueba en contra de la versión oficial, que siempre ha defendido que todas las muertes tuvieron lugar en suelo marroquí.

Desde Interior, han negado de forma tajante que aquel día agentes españoles o marroquíes devolviesen cuerpos sin vida y heridos desde España. “Es cuanto menos decepcionante y sorprendente que se hagan acusaciones de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba. Absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional”, recalcaron fuentes ministeriales. Mientras lo negaban, seguían rechazando ofrecer las imágenes oficiales que podrían revelar lo ocurrido en el lado español de la frontera. Hasta ahora.