El islam en aulas valencianas y carne de cerdo prohibida en Málaga: bulos sobre falsas imposiciones religiosas

Implantar el islam como asignatura obligatoria o el menú halal como única opción en los comedores de colegios valencianos o prohibir el consumo de cerdo y el uso del bikini en las playas australianas. Estas supuestas imposiciones religiosas crean alertas falsas sobre la comunidad musulmana que se difunden con mensajes como "la Comisión Islámica consigue la islamización de la Comunidad Valenciana".

Estos bulos, que acumulan miles de compartidos en redes sociales como Facebook o Twitter, alertan y desinforman con falsas imposiciones de la comunidad musulmana haciendo creer que suponen un peligro para la convivencia con el resto de la sociedad.

No, no se ha impuesto el islam como "materia obligatoria" ni el menú halal en la Comunidad Valenciana.

Una cadena se ha difundido en los últimos días alertando sobre supuestas imposiciones en los colegios valencianos por la comunidad musulmana y, en concreto, por la Comisión Islámica. En esta cadena se afirma que "se dará el islam como materia obligatoria de religión y no menos de 70 horas, a todos los niños y niñas de cualquier confesión" y que se va a poner comida halal como menú exclusivo en los centros escolares. Entre las supuestas imposiciones también se encuentra la obligación de llevar velo un día al mes "todas las niñas moras o cristianas".

Es un bulo. El islam no es una asignatura obligatoria en la Comunidad Valenciana y se imparte como optativa desde el curso 2018/2019. La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana afirma que este contenido es "absolutamente falso" y señala que "la postura de Educación de la Generalitat es que ninguna religión debería tener una asignatura como tal en los centros educativos sostenidos con fondos públicos". También indican que "mientras la normativa estatal permita que entre en las aulas la religión católica, también hay que hacerlo con otras confesiones con acuerdos de cooperación con el Estado".

Desde la Comisión Islámica aseguran que no se ha exigido que se imponga la religión islámica como obligatoria y afirman que desde la organización lo que piden es "conseguir la igualdad, que si se puede elegir la religión católica, se pueda elegir la islámica". También niegan que se haya pedido que se lleve el velo obligatorio o que el menú halal sea la única opción. Desde la Consejería de Educación también niegan que se haya impuesto el menú halal o el velo un día al mes en los centros educativos.

No, los musulmanes no han pedido que se prohíba la Semana Santa

"Los musulmanes demandarán a España ante Estrasburgo por las procesiones de Semana Santa: 'Es una ofensa al islam". Así se titula un contenido que afirma que la comunidad musulmana ha pedido que se abola la Semana Santa y que vuelve cada año para intentar hacer creer que los musulmanes están imponiendo su religión sobre el catolicismo. Es un bulo viejo que lleva circulando al menos desde abril de 2015 y que se basa en una supuesta entrevista a un imán 'británico' de origen iraní que se asegura que pedía la prohibición de esta festividad en España.

En este contenido se afirma que en esa supuesta entrevista publicada por el medio británico Daily Mail, el imán declaró que la Semana Santa española era "una ofensa" y "un menosprecio" a la religión islámica y que "el Islam, en unos años, será la principal religión de todo el continente". Sin embargo, no hay rastro de que esa entrevista se realizara o se publicara ni de que se haya pedido la supresión de la Semana Santa.

No, no hay pruebas de que este cartel que prohíbe los bikinis en una playa sea una señal del Ayuntamiento de Melbourne (Australia) y el Consejo Islámico Supremo de Victoria.

"Esta es una playa multicultural". Esa frase encabeza un cartel que se ha difundido con una supuesta iniciativa de "la Gran Ciudad de Melbourne y el Consejo Islámico Supremo de Victoria". En este cartel, que lleva difundiéndose desde 2018, se avisa de la prohibición de comer "productos de cerdo", de consumo de alcohol o de llevar bikini en una playa y se ha compartido con mensajes que lo vinculan con la comunidad musulmana en Australia. En la imagen también se lee: "Sé respetuoso con los oradores durante el tiempo de la oración. Se recuerda a mujeres y niñas vestir modestamente".

Sin embargo, el Ayuntamiento de Melbourne ya afirmó a través de sus redes sociales que "esta no es una señal de la Ciudad de Melbourne" y señaló que no aprobaban este cartel. También señalaron que la Ciudad de Melbourne no tiene playas en su municipio. La ausencia de playas en el municipio también se puede comprobar en su web, donde se ve que el único contacto de la ciudad con el mar es un puerto. Además, en este cartel se afirma que es una iniciativa del "Consejo Islámico Supremo de Victoria", pero no hay rastro de una organización con ese nombre. Sí que existe una organización islámica llamada Consejo Islámico de Victoria que el 30 de enero de 2018 compartió en su página de Facebook una publicación en la que señalaba que el cartel era "falso" y que "el Consejo Islámico de Victoria de ninguna manera apoyaría/respaldaría tales tonterías".

El alcalde de Almogía (Málaga) no ha "rehusado suprimir la carne de cerdo" ni ha escrito una carta a todos los padres explicando los motivos.

Las supuestas peticiones para la prohibición de productos de cerdo en los espacios públicos son los bulos que más se repiten en cuanto a falsas imposiciones de la comunidad musulmana se refiere. Este es el caso del bulo que afirma que un grupo de padres musulmanes habían pedido la retirada de productos derivados de este animal de los colegios en Almogía (Málaga). En esta cadena, que también se ha difundido con nombres de otras localidades españolas, se afirma que el alcalde de Almogía ha escrito una carta en la que se niega a "suprimir la carne de cerdo en el comedor escolar".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran que es "un bulo", que no se ha recibido ninguna queja y que "el alcalde jamás haría estas declaraciones". Además, el colegio Padre Miguel Sánchez, único centro educativo del municipio que ofrece servicio de comedor, también afirma que no se tiene constancia de ninguna queja de padres musulmanes sobre este asunto. También la empresa que gestiona el cáterin del colegio señala que el menú escolar contiene cerdo y que hay otra opción sin productos de este animal para los alumnos que no pueden comerlo.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con elDiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.