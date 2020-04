Domino's Pizza pagará finalmente un mínimo a los empleados a los que no ha dado apenas horas de trabajo en abril

Tras la denuncia pública y movilización de la plantilla, Domino's Pizza abonará finalmente una nómina en abril con un mínimo mensual a los empleados a los que no ha dado apenas trabajo o ha dejado en casa en este mes sin asignarles turnos. A cambio, los trabajadores tendrán que devolver más adelante las horas de trabajo cobradas y no trabajadas. La decisión fue comunicada este viernes a la plantilla, así como a la representación legal de los trabajadores, en el día límite en el que se cierran las nóminas en la compañía, el 24 de abril.

Los trabajadores y los sindicatos (especialmente CCOO) habían denunciado públicamente la incertidumbre de muchos empleados y sus perspectivas de cero ingresos en el mes de abril, a través de eldiario.es entre otros medios y con una campaña en redes sociales. El origen del conflicto consistía en que la multinacional no estaba asignando horas de trabajo a parte del personal que había sacado del ERTE para mantener la actividad de repartos a domicilio y muchos de los que estaban trabajando lo hacían a un nivel muy inferior al habitual.

La representación de los trabajadores alertó de que estas personas no tenían asegurada su nómina pese a estar oficialmente contratadas y en activo: Domino's Pizza se amparaba en que los contratos del personal son de cómputo anual y, por tanto, que no tenía que asegurar un mínimo de horas de trabajo, ni de salario. eldiario.es contactó con el grupo Alsea, al que pertenece Domino's Pizza, para recabar su versión, pero declinaron hacer declaraciones al respecto.

Los empleados contactados por este medio, contratados y en alta, pero a los que no habían asignado horas en abril, expresaron su gran inquietud a no cobrar en el mes de abril y la falta de respuesta por parte de la empresa a sus preguntas. Nadie les aclaraba si iban a cobrar o no.

Respuesta en el último día posible

Finalmente, la multinacional comunicó su decisión a los empleados este viernes a través de un correo electrónico, al que ha tenido acceso este medio. También informó este día a la representación legal de los trabajadores, en la última jornada posible, ya que las nóminas se cierran los día 24 de cada mes.

Los trabajadores con menos horas de trabajo que las habituales cobrarán en abril una nómina que tendrá en cuenta las horas promedio mensuales de trabajo según sus contratos, pero tendrán que devolver más adelante las horas cobradas y no trabajadas. Los empleados que hayan trabajado con normalidad, cobrarán sus nóminas según las horas empleadas.

La multinacional informa de que esta medida solo afecta al mes de abril, mientras que para mayo se seguirá el sistema de pago habitual, según las horas efectivamente trabajadas.

Desde CCOO y UGT valoran "positivamente" que la multinacional haya decidido finalmente pagar a todos los empleados, como exigían y reivindican que exige la legislación laboral. Raúl Calderón, delegado de CCOO en Domino's Pizza, explica que están a la espera de que la dirección les traslade su propuesta para la recuperación de horas, para negociar la medida. Calderón destaca que este conflicto evidencia la necesidad de garantizar de manera permanente un mínimo de jornada mensual para los trabajadores, como reclaman los representantes de los trabajadores desde hace años.

Sonia, trabajadora de Domino's Pizza que no había tenido ninguna hora de trabajo hasta el 16 de abril, explica a eldiario.es que finalmente la empresa le adjudicó algunas jornadas en estas dos semanas, menos de 20 horas. Recibirá el pago mensual del promedio de horas según su contrato, lo que alivia este mes las cuentas en su hogar, pero la empleada no está satisfecha con la medida.

"Vamos a tener que recuperar un montón de horas y esto no ha sido culpa nuestra, nosotros queríamos trabajar y era la empresa la que no nos daba horas. En mayo parece que aún no vamos a tener tanto trabajo, así que ¿sumaremos más horas que recuperar? Son muchas horas, no sé cuándo las vamos a poder hacer", afirma.

La trabajadora asegura que la compañía ha tenido una mala previsión del trabajo y no comparte que sean los trabajadores los que asuman estas horas no trabajadas en un futuro. "Nos podrían haber dejado en el ERTE si no había trabajo", apunta.

Raúl Calderón subraya la necesidad de llegar a un acuerdo con la empresa sobre esta recuperación de horas y, "aunque más vale tarde que nunca", lamenta que Domino's Pizza haya tomado una decisión tan tarde, lo que provocó un gran desasosiego entre muchos empleados.

"La decisión da seguridad a este colectivo que no tenía ninguna hora de trabajo o no llegaban al pago medio de su jornada contratada, por lo tanto alcanzamos nuestro objetivo", responde por su parte Omar Rodríguez, responsable de Hostelería de UGT.