Planas acusa a Bruselas de los problemas del campo: “Si se hubieran afrontado antes no estaríamos como estos días”

Primera reunión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las organizaciones agrarias (UPA, COAG y Asaja) desde que se anunciaron nuevas movilizaciones del campo, en línea con lo que ha estado sucediendo en otros países europeos. Una reunión de acercamiento de posturas, que no ha sido suficiente para frenar las movilizaciones previstas en España para las próximas semanas y donde se ha señalado la responsabilidad de Bruselas en la situación en la que está el campo.

“Estamos aquí porque el Gobierno considera a este sector estratégico. Estamos a su lado, conocemos sus problemas y nos comprometemos a arreglarlos”, ha asegurado el ministro Luis Planas en rueda de prensa, quien ha criticado a Bruselas por no escuchar antes esta preocupación. “Europa tiene algo que ver. La Comisión Europea no ha sido capaz de afrontar los problemas”, como sí se ha hecho a escala española. “Si lo hubiera hecho no estaríamos como estos días”.

Planas ha recordado los fondos que han llegado al campo en los últimos años. “En 2022 y 2023 el Gobierno ha aprobado ayudas y medidas por valor de 4.000 millones para el sector primario”. De ellos, 1.300 millones, son ayudas directas a más de 400.000 agricultores, ha apuntado. A ellos se suman 6.800 millones más de la PAC, la Política Agraria Común. Una cifra que, según Planas “es el récord en la historia de España”.

“Lo que vamos a hacer es trabajar, trabajar y trabajar y defender los intereses del campo”, ha insistido el ministro, con un matiz, “Buena parte de lo que hablamos es competencia de Bruselas, la PAC es compartida. Quizás no estaríamos aquí si el diálogo hubiera sido hace cuatro años”, ha insistido.

Una Ley que saltará de España a Europa y una cata de tomates

Planas ha puesto la Ley de la Cadena como ejemplo de lo que se ha hecho bien en España y ahora llega a otros países europeos, a pesar de que asume que necesita cambios para mejorarla.

“Viendo lo que ocurre en Europa, en Francia, muchos de los temas que se están planteando aquí están resueltos”, ha indicado. “Francia quiere un modelo similar a la Ley de la Cadena”, ha apuntado y “la Comisión Europea lo ha dicho, la Ley española será el modelo”.

Planas también ha defendido la calidad de los tomates españoles. De hecho, el Ministerio ha organizado una cata de tomates y aceite de oliva tras las reunión con las organizaciones agrarias. Esta semana, la exministra de Medio Ambiente francesa, Ségolène Royal, aseguró que este producto español, en su variedad ecológica, era incomible. “Somos el segundo país de la UE en producción ecológica y el quinto del mundo”, ha subrayado Planas.

“El presidente lo dijo muy claramente ayer y yo simplemente me permito modestamente desarrollarlo técnicamente. No sólo es que no hay ningún problema, sino que ése es uno de los dos motivos también de orgullo”, ha resumido.

Y sobre los ataques a los camiones con productos españoles, Planas ha insistido en que “los incidentes en las carreteras francesas son intolerables y se debe garantizar el libre tránsito de mercancías y personas”. También ha indicado que ayer recibió una carta del ministro de Agricultura francés, Didier Guillaume, en el que pide “disculpas” y “lamenta” esos incidentes. “Es un gesto noble y positivo”, ha aseguado.

Se mantienen las movilizaciones

“La situación del campo es de desafección, se necesitan medidas concretas. Necesitamos resultados, ver que llegan a buen término, que haya una simplificación”, ha asegurado la vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Montse Cortiñas. “Son movilizaciones a distintos niveles porque las comunidades autónomas tienen mucho que decir”, por ejemplo, la simplificar la burocracia y “no volvernos locos. Van a continuar las movilizaciones”, ha resumido Cortiñas y “lo sostenibles que sean” dependerá de los resultados que se vayan observando.

Tambien Miguel Padilla, secretario general de COAG ha señalado que “tiene que cambiar la política agraria europea” que está derivando en la “destrucción de los agricultores profesionales, una parte de la legislación está hecha a espaldas de la comunidad agraria”, ha criticado. “La burocracia nos mantiene asfixiados”.