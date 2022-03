Los sindicatos desconvocan la huelga en la Inspección de Trabajo y dan tres meses al Gobierno para cumplir los acuerdos

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social han desconvocado la primera huelga convocada para todo su personal, que iba a tener lugar mañana, 30 de marzo. El paro estaba convocado por el retraso en el cumplimiento de un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para la mejora de varias condiciones laborales. Los representantes de los trabajadores –por un estrecho margen– han acordado finalmente este martes, en la víspera del paro, dar tres meses más al Gobierno para cumplir con el refuerzo del organismo público.

“Suspendemos a ver si se cumplen los términos del acuerdo alcanzado. Si no es así, lógicamente, iniciaremos movilizaciones” de nuevo, explican a este medio en UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo).

El compromiso del pasado julio incluía un refuerzo del personal administrativo de la Inspección de Trabajo, clave también para su desarrollo más allá de los empleados “actuantes” (inspectores y subinspectores), así como mejoras salariales para ciertos niveles profesionales, la equiparación de remuneraciones entre trabajadores con las mismas funciones que ahora están cobrando diferentes salarios y más recursos para el desarrollo informático del organismo, entre otras materias, explican los sindicatos.

Desde CSIF explican en un comunicado la desconvocatoria de la huelga de este 30 de marzo porque “el Ministerio de Trabajo ha ofrecido un incremento de la productividad vinculada a resultados en 6 millones de euros que iría destinada a todos los grupos que integran este colectivo, así como el refuerzo de la plantilla con 200 interinos y la revisión de la relación de puestos de trabajo (subidas pendientes y reclasificaciones de categorías) estimada en otros 13 millones”.

Tres meses para cumplir

“El departamento que dirige Yolanda Díaz nos ha pedido un plazo de tres meses para recabar la autorización del gasto por el Ministerio”, explican en CSIF. “CSIF valora de manera positiva la voluntad de Trabajo, que se ha comprometido a informarnos puntualmente de la evolución de esta negociación. No obstante, este aplazamiento no es un cheque en blanco. Mantendremos la presión y estaremos vigilantes”, añaden.

En este conflicto, los sindicatos señalan expresamente a Hacienda, ya que aseguran que es quien bloquea la medida acordada con Trabajo. En cualquier caso, reclaman al Ministerio de Yolanda Díaz que logre el apoyo en el Consejo de Ministros para sacar adelante el acuerdo al que se ha comprometido su equipo.

Algunos sindicatos querían mantener el paro

“Tras la reunión de hoy del comité de huelga, la plataforma ha decidido de una forma muy apretada entre todas las organizaciones que la componen, desconvocar el día de huelga que estaba previsto para mañana”, recoge un comunicado de CCOO. El sindicato ha explicado que, dado que no hay apenas cambios en estos momentos, no habría desconvocado la huelga, pero ha respetado la votación de la mayoría del comité de huelga para no quebrar “la unidad” de la representación de la plantilla.

“Desde CCOO nunca hubiésemos realizado la desconvocatoria. Se pone en peligro que se materialice el acuerdo del 7 de julio del año pasado y parece dar a entender que con las dos medidas parche se da la solución que necesita la Inspección por conseguida, pero desgraciadamente esa ha sido la decisión de quienes hemos impulsado hasta hoy la plataforma”, sostiene el sindicato.

En el mismo sentido se manifiestan en el SITSS (Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social), donde su presidenta explica a elDiario.es que la organización era partidaria de mantener el paro “porque consideramos que las medidas ni refuerzan, ni mejoran y son medidas coyunturales”, explica Ana Ercoreca. La inspectora insiste en que el Gobierno debe cumplir en el plazo de tres meses con los acuerdos del 7 de julio. “Si el 30 de junio no se cumplen, iremos a la huelga”, advierte.