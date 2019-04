“La homofobia está reaccionando a la visibilidad LGTBI en las calles y se nutre de los discursos del odio”

Las agresiones hacia las personas gais, lesbianas, bisexuales o trans en Extremadura copan la actualidad. Las reacciones de odio o rechazo se siguen produciendo en las calles de nuestros pueblos y ciudades, en los centros de trabajo y en las aulas.

Los colectivos LGTBI miran con preocupación a la provincia de Cáceres, donde se produjeron la mayoría de las 11 agresiones registradas el pasado año en Extremadura. Además la semana pasada se produjo en Cáceres una triple agresión por LGTBI fobia hacia tres jóvenes, que sufrieron ataques físicos y verbales.

Fundación Triángulo explica que las personas diversas están más 'empoderadas', son más visibles, algo que provoca la reacción de los homófobos. Advierte además que los homófobos se nutren de los discursos del odio, que cada vez adquieren más protagonismo.

“Cuando éramos invisibles no se veía su homofobia. Ahora que somos visibles les molestamos porque les estamos poniendo encima de la mesa una realidad que siempre había existido”, apunta su presidente, José María Núñez.

Extremadura Entiende coincide con este diagnóstico y señala que el colectivo LGTBI lucha, exige respeto y ocupa el espacio público, y como respuesta recibe algunas reacciones negativas. "Estamos en los medios de comunicación, decimos a la sociedad que estamos presentes y nuestro orgullo genera rechazo desde algunas capas sociales", señala Pilar Milanés.

Los discursos del odio

Los colectivos en defensa de la diversidad alertan de los discursos de odio que lanzan partidos y organizaciones de extrema derecha, que copan la agenda y llegan a la opinión pública.

Hugo Alonso, del servicio Plural de Triángulo, critica que los esquemas homofóbos basados en el odio por razón de orientación sexual, o expresión de género no normativa, están siendo reforzados por posicionamientos ultras. Denuncia cómo se lanzan mensajes contrarios a los derechos humanos y las libertades "que llegan a cuestionar la legalidad de las familias o el origen de la realidad LGTBI y la transexualidad".

En torno a la triple agresión registrada en la capital cacereña explica que el ataque físico vino precedido de una serie de insultos en la zona de copas de la Madrila baja durante el pasado fin de semana.

La entidad descarta que se trate de una simple pelea callejera nocturna, porque fueron increpados con insultos referidos a su condición sexual, lo que motiva que su agresora (en este caso fue una mujer) "quisiera ejercer una posición de poder sobre los tres chavales". Se vio respaldada además por su pareja y su entorno de amigos, según explica.

Foto de archivo de la celebración del orgullo LGTBI en Mérida JESÚS C.

¿Qué ocurre con la Ley LGTBI?

El desarrollo de la norma está siendo lento, un hecho “objetivo e innegable” para las organizaciones. "Pero también lo es que se está aplicando por su propia existencia, como hemos comprobado en varios casos de agresiones o difamaciones", señala el presidente de Triángulo.

En cuanto a los retos pendientes, José María Núñez incide en la puesta en marcha del protocolo de atención a Intersexuales, el Centro de Memoria Democrática LGBTI y el desarrollo reglamentario de la Ley.

Se suma un elemento básico, el Plan sobre Educación y Diversidad que la ley mandata, "que tras el estudio previo a cargo de la UEx no debería de demorarse mas allá del curso 19/20. Sería irresponsable si así fuera con el crecimiento de delitos de odio que estamos viviendo".

Extremadura Entiende valora que la norma fue pionera, supuso una apuesta clara por erradicar la discriminación que sufren las personas por cuestiones de género y sexualidad y reconoce sus derechos. No obstante reclama un mayor impulso y que se dote de recursos. "Se ha dotado a nivel administrativo, pero no es suficiente, no se está dando como se esperaba", añade Pilar Milanés.

Los avances logrados en la ley

En cuanto a las mejoras que ha traído la ley, y que ya están en marcha, Triángulo señala a los avances en intervención o acción social, a cargo del Servicio Plural de atención a personas LGBTI y la Oficina de atención a victimas que incluye.

También se ha constituido el Observatorio de la Diversidad Sexual y de Genero de Extremadura, "se celebran el Día de la Visibilidad Lesbica, el del Orgullo LGBTI y el 17 de Mayo, o se ha elaborado y se está aplicando el Protocolo de atencion a Transexuales de Extremadura, hecho ademas en consenso con los y las personas Trans de Triangulo y Crhysalis".

Apunta que el desarrollo de las políticas de cooperación internacional ha sido 'pleno', "de hecho la AEXCID es referente en cuanto a incluir estas políticas LGBTI a nivel nacional".