Aparecen pintadas de 'Ternera asesino' en vallados del Festival de Cine de San Sebastián

Pintadas con el lema 'Ternera asesino' ha aparecido en los vallados colocados para el 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el paseo República Argentina, en torno a las sedes del certamen. Una de las pintadas luce sobre el cartel de la película 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, en alusión al documental 'No me llame Ternera' que el periodista Jordi Évole presentará en esta edición del Festival y en el que entrevista al exdirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera. Además, han aparecido otras en puntos como las vallas colocadas en la entrada del Palacio de Congresos Kursaal, donde se coloca la alfombra roja de este recinto, según informa Europa Press.

Este viernes representantes políticos acudieron a un pase privado del documental 'No me llame Ternera', en el que el exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', es entrevistado por el periodista Jordi Évole y cuyo estreno tendrá lugar en el Festival de Cine de San Sebastián. Según han confirmado fuentes de las formaciones asistentes a Europa Press, al visionado de la película, organizado por el certamen donostiarra para los miembros del Consejo de Administración del Festival, acudieron representantes de los partidos de la Corporación municipal (PNV, PSE, EH Bildu, PP y Elkarrekin Donostia) y el alcalde, Eneko Goia.

Asimismo, en el pase de 'No me llame Ternera' estuvo la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el ex presidente del PSE Jesús Eguiguren, o la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, entre otros. La película 'No me llames Ternera' se ha visto envuelta en la polémica desde el anuncio de su estreno en el Festival donostiarra. Entre otros, más de 500 personas, a través de un manifiesto que firman víctimas del terrorismo, políticos, o escritores como Mari Mar Blanco, Ana Iribar, Carmelo Barrio, Fernando Savater o Fernando Aramburu, han pedido que se retire de la programación del Festival donostiarra, al considerar que “blanquea el terrorismo de ETA”. El ex dirigente de ETA se atribuye en el documental su participación en un asesinato por el que no fue procesado y que, además, fue sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977.