Los casos activos en las residencias vascas caen un 19% pero fallecen 15 personas más con COVID-19

La incidencia de la COVID-19 en las residencias vascas ha caído en la última semana, ya que se ha pasado de 1.327 a 1.076 casos activos (un 19% menos) y de 142 a 131 brotes. Por el contrario, los fallecimientos siguen subiendo, según la actualización de datos realizada como cada martes por las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En cuanto a las defunciones, si se registraron seis hace dos semanas y doce hace una semana, ahora se han notificado quince en siete días. Son siete en Gipuzkoa y cuatro en Álava y Bizkaia, respectivamente. Según las estimaciones de este periódico, 1.146 mayores han muerto desde el inicio de la pandemia en estos centros.

Representan un 21,25% de los 5.392 fallecimientos totales registrados en Euskadi en la pandemia. Precisamente esta semana estos datos están siendo objeto de análisis después de que este lunes se notificaran 136 muertes semanales y afloraran 36 no comunicadas la semana anterior fruto de algunos ajustes en la estadística. El 10 de enero, con 30 muertes, ha sido el día con más casos desde el confinamiento y la media diaria en lo que va de 2022 es de unos 16 fallecimientos cada día, el triple de la media de 2021. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha asumido los datos elevados pero ha remarcado que en 2021 hubo más exceso de mortandad en el resto de España.

Por territorios, en Bizkaia hay 555 casos activos de COVID-19 por 600 de hace siete días. El 4,86% de ellos, 27 personas, están hospitalizadas. De las 154 residencias de la red foral, hay brotes en 67 de ellas por 73 de la semana anterior. Bizkaia continúa siendo el único territorio que no informa de manera detallada de en qué centros hay positivos, así como tampoco de dónde procedían las cuatro personas fallecidas. Tampoco se sabe con precisión cuántos casos no ha habido al no haber un saldo de recuperados y contagios, Como cada semana, se matiza que "prácticamente la mayoría de las personas usuarias con positivo son asintomáticos" y que "las personas hospitalizadas presentan patologías previas". El número de profesionales infectados es de 228, a los que se añaden otros 39 en cuarentena. Esta cifra también ha descendido con relación a la semana anterior.

En Gipuzkoa hay exactamente el mismo número de focos (38) y de casos activos (441). Muchas personas se han recuperado (374) lo que implica que han seguido apareciendo más contagios que nunca en la pandemia (381 en una semana). En las últimas semanas, al menos cinco centros han tenido más de 50 contagiados: Txara I de Donostia (sin contar los casos de la cercana Txara II) alcanza 81, Aldakonea también en la capital suma 71, GSR Debagoiena de Aretxabala ha tenido 63, en Iturbide de Arrasate-Mondragón se han infectado 60 y en el Sagrado Corazón de Errenteria los contagios han sido 52. 18 residencias tienen ahora mismo más de 10 casos activos. Los fallecidos en Gipuzkoa se han producido en Txara I y en Sagrado Corazón (dos en cada una), y en San Lázaro de Elgoibar, Santa Cruz de Legazpia y Mizpirualde de Bergara. Entre los casos que ya no son activos, la mortalidad en esta ola se sitúa en el 2,89%. No hay datos de hospitalizados pero hay 41 mayores derivados a centros de referencia para un correcto aislamiento. En la última semana se han realizado 4.033 pruebas, 2.171 PCR y 1.862 de saliva, según ha informado la portavoz foral, Eider Mendoza.

En el caso alavés, el diputado general, Ramiro González, se ha felicitado por la importante caída de casos activos. Bajan de 286 a 142 en siete días, un decrecimiento muy superior al de los territorios vecinos aunque esta semana Álava se ha convertido en la zona con más incidencia después de semanas a la cola. Según las estimaciones de este periódico, los nuevos contagios son unos 120, ya que ha habido 265 recuperaciones notificadas. Los brotes pasan de 31 a 26 aunque se suman a la lista los centros de Aríñez, Lorea Adurza, Agure Ricallor (con 14 infectados de 16 usuarios), Avenida Etxea y Zadorra de Vitoria y San Antón de Amurrio. Alday en Arrespalditza es la que suma más activos, 18 en total, y otros tres recursos tienen más de una decena de positivos ahora mismo, Albertia Campus, Colisée Miñano y Lakua, todos en la capital. Ocho de los contagiados están ingresados, el 5,63%. Los muertos eran internos en los centros Roure, Albertia Centro, Ajuria y Aurora de Vitoria. Álava, como cada semana, ha matizado: "Salvo las personas hospitalizadas, el resto de afectadas se encuentran asintomáticas salvo alguna con síntomas leves". También hay menos personal de baja, casi 30 gerocultores menos (94 en total).