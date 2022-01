Denuncian que Osakidetza no exige el euskera como requisito a los logopedas

El Observatorio de Derechos Lingüísticos (Hizkuntz Eskubideen Behatokia) ha presentado una apelación a la reciente convocatoria de la Oferta de Empleo Público 2018-2019 del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para logopedas por no establecer como requisito para el puesto de trabajo el conocimiento del euskera, por lo que exigen que se establezca una nueva convocatoria. Según han denunciado, el hecho de atender a pacientes bilingües solo en castellano puede hacer que "se diagnostique de manera errónea al paciente, o que se le infradiagnostique".

La Justicia ve "discriminatorio" que deba saberse euskera para optar a un puesto en la Policía local de Irún

Saber más

"Actualmente hay unos ocho logopedas fijos en Osakidetza, además de los temporales. De ellos, solo tres tienen la obligación de acreditar el euskera en un plazo determinado, pero el resto no. Lo que queremos es que se les exija el euskera a todos los logopedas de Osakidetza. Consideramos que son puestos de trabajo muy especializados y que el idioma es fundamental para que ofrezcan un servicio sanitario adecuado. Hay que tener en cuenta que a la hora de comunicarse, si un paciente que habla euskera es atendido solo en castellano el diagnostico que recibe puede llegar a ser erróneo o se le puede infradiagnosticar", explica a este periódico la directora del Observatorio de Derechos Lingüísticos, Agurne Gaubeka.

El hecho de no atender al paciente su lengua, según explican desde el Observatorio, hace que no se garanticen los derechos lingüísticos del paciente y que no se ofrezca un servicio asistencial de calidad en la sanidad pública. "El logopeda es un profesional que trabaja diagnosticando y tratando las patologías que tienen que ver con la voz, la pronunciación y la lengua, por lo que consideramos que conocer la lengua que usan sus pacientes debe ser un requisito indispensable", lamentan.

Entre los motivos por los que el porcentaje de puestos de trabajo de logopedas de Osakidetza en los que se exige saber euskera o aprenderlo dentro de una fecha determinada es menor, Gaubeka cree que está el hecho de que la logopedia en Osakidetza "entra dentro de los servicios de rehabilitación, en los que la normalización del euskera tiene menos prioridad". "Los puestos de trabajo en los que se exige un nivel de euskera son muy pocos y creemos que es algo fundamental", asegura Gaubeka.

Por ello, han presentado una apelación a la OPE de Osakidetza este jueves. El plazo para las apelaciones finaliza este viernes y, según esperan, dentro de un mes tendrán la respuesta. "Lo que buscamos es que se vuelva a realizar la convocatoria incluyendo el requisito indispensable de un nivel de euskera en todas las plazas de logopedas", concluye.

El II Plan de Normalización del Uso del Euskera (2013-2019) incluye, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de que rótulos, carteles y comunicaciones se realizasen tanto en castellano como en euskera. En cuanto a la interacción con el paciente, el Plan establece que en la recepción y atención de pacientes, familiares o usuarios, el saludo inicial y las primeras frases, ya sea en persona o por teléfono, "deberán ser siempre en euskera, ya que ello servirá para conocer el idioma de preferencia de la persona usuaria y, por lo tanto, poder continuar la comunicación o conversación en la lengua elegida por el interlocutor". Después, si el ciudadano decide, puede optar por cambiar al castellano. Para que el personal de Osakidetza tenga la oportunidad de aprender euskera, se realiza una formación continua del idioma a los trabajadores.

El Plan también divide la obligatoriedad de hablar en euskera de las distintas profesiones que hay en el Sistema Vasco de Salud en tres niveles prioridad. El más alto corresponde al personal que trabaje en las llamadas "unidades de recepción, admisión e información", es decir, el personal administrativo de ambulatorios y hospitales. Para ellos, el euskera es un requisito indispensable en el 100% de los hospitales de la red de Osakidetza. Le siguen los médicos, enfermeros y pediatras tanto en medicina general como en urgencias, donde el 80% del personal tiene que cumplir con el requisito del euskera.

Al estar dentro del apartado de la Rehabilitación y la Terapia Ocupacional, junto con fisioterapeutas o monitores de salud mental, los logopedas tan solo cuentan con una obligatoriedad del 60% de saber euskera en los hospitales con un perfil lingüístico de euskera alto (el Plan solo incluye al Hospital de Gernika-Lumo en este apartado); del 40% en hospitales con un perfil medio-alto (incluye hospitales como el Alto Deba de Arrasate, el Hospital Universitario Donostia o el Hospital de Zumarraga); del 20% en hospitales con un perfil de euskera medio-bajo (incluye grandes hospitales como el Hospital Universitario de Basurto, el Hospital Universitario de Araba o el Hospital de Cruces) y, por último, la necesidad de que el 10% de la plantilla de logopedas sepa euskera en el hospital en el que menos se habla, el Hospital San Eloy, de Barakaldo.