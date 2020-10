Podemos destaca el control de precios abusivos de alquileres y la "europeización" de las residencias entre las mejoras para Euskadi de los Presupuestos generales del Estado

Las políticas de contención de alquileres y el cambio de modelo de las "macro" residencias de ancianos a uno más "europeizado" en el que el trato sea más personalizado, son dos de las nuevas medidas aprobadas en los Presupuestos generales del Estado que han destacado desde Podemos Euskadi para una mejora de la calidad de vida de los vascos.

En una rueda de prensa en Bilbao, la coordinadora general de Podemos Ahal Dugu y presidenta de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Pilar Garrido, ha analizado, junto a los diputados de Unidas Podemos Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde, la incidencia en Euskadi de los presupuestos presentados por el Gobierno central. Unos presupuestos que Garrido ha descrito como "la senda a seguir y el espejo donde se mire el Gobierno vasco" para la realización de los próximos presupuestos vascos.

Los diputados vascos han destacado que las cuentas elaboradas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se basan "en la filosofía contraria de la receta que se aplicó en la crisis anterior, de aquellos tristes presupuestos Montoro" aún vigentes. En palabras de Roberto Uriarte, entonces se optó con "recortes", limitación de gasto público y "recetas austericidas" que "no tenían sentido".

Entre las políticas que han destacado se encuentran las políticas de contención de alquileres ya que, según ha lamentado Garrido, municipios como Getxo o San Sebastián tienen "alquileres desatados" debido a que, "durante muchos años, no ha habido política de vivienda, sino de especulación".

"Lo primero es necesario aprobar la ley de Vivienda, será en la ley de Vivienda donde estará regulado el control de los alquileres. Va a haber un índice de referencia de los alquileres y va a servir para que en diferentes zonas tensionadas en las que haya alquileres abusivos, se fije un precio real que se establece por metro cuadrado en esa vivienda y en ese barrio. No hay un precio general, se iría de barrio a barrio para establecer esos límites. Nosotras vamos a pelear para que desde el Estado ese índice de referencia no solo no suba los precios de alquiler, sino que en Euskadi, que están tan arriba, bajen los precios en algunas zonas", ha apuntado la coordinadora general de Podemos Ahal Dugu.

En este marco, Garrido ha realizado un llamamiento al consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, para que "de manera inmediata se ponga a trabajar para que esa habilitación que se va a hacer desde el Estado" para contener los precios de los alquileres "tenga una repercusión directa y clara en Euskadi".

En cuanto a las residencias de ancianos, han explicado que quieren dejar atrás un modelo de atención en el que las personas van a "macrocentros" sin atención personalizada. "No podemos encontrarnos con esas residencias despersonalizadas que parece que cogemos a una persona mayor y la aparcamos. Tiene que parecerse lo máximo posible a su hogar, por tanto vamos a priorizar un enfoque comunitario", ha explicado Garrido.

"Presupuestos verdes"

López de Uralde ha destacado que el proyecto presentado por el Gobierno español supone "unos presupuestos verde", en los que la transición ecológica "tiene que ser un eje troncal de estas partidas presupuestarias".

"Lo que salvará los puestos de la industria automovilística española y vasca es la capacidad de innovación" y que no se quede "anclada en modelos que cada vez tienen una más difícil salida", ha explicado el diputado en relación al diésel. En este sentido, ha recordado que el 90% de la producción se exporta, por lo que es "fundamental ponerse al día con los mercados hacia los que van dirigidos" los vehículos.

El diputado ha destacado que los presupuestos para la transición ecológica "aumentarán nada menos que un 140% ", algo que ha descrito como "una cifra sin precedentes". A pesar de ello, ha querido alertar del "retraso" de España en "fiscalidad verde", y ha apuntado que es necesario "avanzar para ponerse al día con Europa".