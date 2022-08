La Ertzaintza sigue investigando los casos de pinchazos: “Ni tan siquiera sabemos si son jeringuillas”

El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha afirmado este miércoles que la Policía autonómica sigue barajando “todas las hipótesis” en los casos de pinchazos denunciados en los últimos días en eventos festivos, con mujeres mayoritariamente como víctimas. Por ejemplo, ha indicado que no se sabe si se realizan con jeringuillas. “Sabemos que son punzamientos en los casos que se han denunciado, no en todos, y por lo tanto puede ser cualquier elemento punzante”, ha destacado el alto mando policial.

Respecto a las críticas de colectivos feministas sobre que no se está poniendo el foco en los agresores, Bujanda ha respondido: “Ni tan siquiera sabemos si son jeringuillas. Sabemos que son punzamientos en los casos que se han denunciado, no en todos, y por lo tanto puede ser cualquier elemento punzante que no tiene por qué ser una jeringuilla, puede ser una aguja, un alfiler, y todavía no hemos identificado a algún agresor que esté realizando esas acciones”.

“En este momento no tenemos ni la intencionalidad, no conocemos por parte de las víctimas, ni de personas o testigos que ha podido haber en un momento en el lugar de los hechos, la identificación o alguien que nos pueda marcar un perfil concreto del posible agresor y tampoco tenemos hasta el momento ninguna analítica que haya dado positivo en una sustancia tóxica”, ha precisado sobre un fenómeno que se extiende a muchos lugares ya.

En este contexto, el jefe de la Ertzaintza ha señalado que el “primer reto” en las capitales vascas se dará este jueves en Vitoria con la bajada del Celedón y el inicio de las fiestas de La Blanca. En ese sentido, ha apuntado que se ha dispuesto un dispositivo especial, además del de seguridad y de orden público habitual en estas fiestas, “dedicado a estos episodios que está habiendo de agresiones”, informa Europa Press.

Asimismo, ha insistido en que la Ertzaintza y la guardia municipal van a estar en esos espacios de ocio nocturno o recintos festivos con “personal de uniforme pero también de paisano en numerosos espacios”, con el fin de “detectar cualquier persona sospechosa de poder agredir a una mujer, que es como está ocurriendo en todos los casos que son todo mujeres, y en ese caso poder actuar”. Según ha resaltado, en caso de agresión “lo importante es llamar al 112 y lo que prima es la atención a la víctima”. De esta manera, ha detallado que una de las funciones fundamentales que tienen los recursos de paisano en los espacios festivos es “atender a la víctima para que con celeridad un recurso sanitario le atienda y acuda a un centro hospitalario”.