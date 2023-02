Euskadi activa el 1 de marzo las ayudas de 200 euros mensuales por hijo para fomentar la natalidad

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha presentado ya este lunes los detalles de su plan de ayudas para la crianza de hijos, anunciadas en la primavera del pasado año dentro de un programa más general contra el envejecimiento poblacional y el fomento de la natalidad. Se estima en 65.000 los potenciales beneficiarios y en 110 millones el coste para 2023, el primer año de la iniciativa. Inicialmente, Urkullu había anunciado que limitaría estos cheques a familias con rentas por debajo de 100.000 euros anuales, lo que ya fue motivo de crítica por elevado. Sin embargo, desde hace meses ya quedó claro que serían universales, también para las rentas superiores a ese umbral.

Vitoria discute en 2023 por una obra de Alfonso Alonso de 2005 por lo que ha pagado 8 millones y nunca ha usado

Más

Aunque hay muchas casuísticas y situaciones diferenciadas, se trata de una prestación mensual de 200 euros durante 1.000 días o tres años, es decir, 7.200 euros en total. A partir del tercer hijo, se le añadirían 100 euros mensuales desde los tres hasta los siete años. El derecho se genera en caso de nacimiento pero también de adopción, acogida o incluso de subrogación. Habrá también cuantías más elevadas para partos o adopciones múltiples y para menores con discapacidad.

El plan será aprobado este martes en el Consejo de Gobierno y entrará en vigor el 1 de marzo, según ha anunciado el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Eso sí, se aplicará con carácter retroactivo desde el inicio de 2023. Se ha determinado, por lo tanto, que todos los nacidos o adoptados a partir de febrero de 2020 tendrán derecho a ingresar la parte proporcional que les corresponda de los 7.200 euros totales de la ayuda de los 1.000 días. Habrá un plazo amplio, hasta el 31 de octubre de 2023, de modo que se hace un llamamiento a la calma para evitar colapsos burocráticos. Con todo, el Ejecutivo puntualiza que los nacimientos previos deberán solicitar antes las antiguas prestaciones de fomento de natalidad que ahora se eliminan y luego la Administración ajustará las cuantías para que en ningún caso se superen los 2.400 anuales de tope. Las viejas cuantías eran de pago único, entre 400 y 900 euros.

Euskadi deja claro que son 200 euros mensuales por cada hijo, no por familia. De ese modo, si en ese período de tres años hay dos menores la subvención se duplicaría. Para el caso de familias numerosas, con tres o más vástagos, a la prestación de 7.200 euros se le añadirían 4.800 euros repartidos en 100 euros mensuales desde que cumpla los 3 hasta el cumpleaños 7. Es decir, un caso que nazca ahora con estas circunstancias tendría apoyo público hasta 2030.

Precisa el Gobierno que si el menor que origina la ayuda “tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o una situación de dependencia”, la prestación se duplica. Es decir, pasa de 200 a 400 años hasta los tres años y de 100 a 200 hasta los siete años. Un matiz: si pasan cinco años desde que se comunica la discapacidad o dependencia únicamente se cobrará el plus desde ese momento. Si no, se aplicará con carácter retroactivo. Igualmente, hay una ayuda “extraordinaria” para partos y adopciones nacionales múltiples. Se trata de un pago único ajustado aquí sí a la renta familiar, primando a las inferiores a 30.000 euros anuales. No es la renta bruta o neta, sino la “estandarizada”. Se puede calcular aquí. También hay un pago adicional en caso de adopción internacional, igualmente baremado por renta. Fuentes del Gobierno indican que se asimilan a estos casos los denominados 'vientres de alquiler'. De hecho, los funcionarios autonómicos pueden acceder a permisos de maternidad o paternidad de un modo equivalente al resto de supuestos de registro de un menor.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las ayudas? Eliminado el tope de renta, los madres, padres o tutores han de residir “de forma efectiva” en Euskadi, lo que se acreditará con al menos un año de empadronamiento o cinco de los últimos diez años. Habrá barridos “periódicos” para comprobar esa residencia “efectiva”. La Administración ha habilitado numerosas vías para solicitar las prestaciones. Puede hacerse de forma telemática con certificados digitales o de manera presencial en los servicios Zuzenean, en las oficinas de Correos o en cualquier Ayuntamiento. Todos los datos están en la web euskadi.eus/ayudasmensuales, de nueva creación.

Puntualiza el Gobierno vasco que será compatible esta línea de apoyo a la natalidad con el plan estatal previsto, con una bonificación fiscal de 100 euros para supuestos similares. También lo son con las prestaciones por conciliación. En general, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales indica: “Podemos adelantar que la nueva ayuda del Gobierno vasco será compatible con otras que, con la misma finalidad, concedan o puedan establecer otras Administraciones”.