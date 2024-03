Euskadi analizará con los agricultores el impacto de las energías renovables en el suelo agrícola

El Gobierno vasco se ha comprometido a crear una mesa con los agricultores para analizar de forma conjunta el impacto del desarrollo de las energías renovables en el suelo agrícola. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que se ha reunido este viernes con representantes del sector, ha asegurado que en esta mesa se intentará buscar un equilibrio entre ambas actividades.

Blindar el suelo agrícola frente a la proliferación de placas solares y parques eólicos es una de las reivindicaciones de los agricultores vascos que están sacando desde el mes pasado sus tractores a la calle y que ayer mismo bloqueaban la frontera con Francia y rodeaban la sede del Gobierno vasco. De momento, salen de la reunión que han mantenido con la consejera con el compromiso de que se analizará el tema de manera conjunta. También se creará una mesa de manera conjunta con URA, la Agencia Vasca del Agua, para establecer una moratoria en el pago del canon de agua al sector agroganadero hasta el 31 de diciembre de 2024, y bonificado al 90% a partir del 2025 y para abordar demandas sectoriales y en particular la limpieza de los cauces fluviales. En lo que se han encontrado con una negativa absoluta es en la pretensión del sector de que se derogue la ley de Cambio Climático. “Es crucial mantener el equilibrio -entre agricultura y energía renovable- pero la derogación no ha lugar”, ha señalado la consejera.

Al margen de estas mesas de trabajo, la consejera ha presentado al sector el decálogo de actuaciones que presentó el pasado 14 de febrero, en el que se mezclan medidas diversas, desde el adelanto de los pagos de la PAC, hasta la rebaja de la protección del lobo, o el control de precios a través de la Ley de la cadena alimentaria y las inspecciones.

El Gobierno vasco ha presentado este documento de nuevo este viernes como “medidas de choque”, algo que se ha puesto en duda desde las organizaciones agrarias por tratarse de medidas que no pueden llevarse a cabo en el corto plazo. Muchos de los aspectos que aborda no se pueden considerar como medidas de choque, ya que conllevan un trabajo a medio plazo que no puede solucionarse en un espacio corto de tiempo. Como ejemplo, se van a crear mesas de trabajo que, si bien son positivas porque dan la posibilidad de negociar, van a requerir de tiempo para poder llegar a acuerdos entre todas las partes“, han señalado por parte de UAGA, por ejemplo.

En este sentido, han valorado la reunión “positivamente pero con cautela”. Han recordado además que el mes de abril hay elecciones por lo que, “a lo sumo, este Gobierno permanecerá no más de tres meses, por lo que muchas de estas propuestas pueden quedar en el tintero”.