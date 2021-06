Euskadi empezará la semana próxima a vacunar a menores de 50 años con la esperanza de que el repunte de la COVID-19 no vaya a más

Oficialmente, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, insiste en que la evolución a varias semanas vista de la pandemia es aún "positiva", ya que el final del estado de alarma era todavía un momento de alerta roja y ahora la tasa es un 50% más baja y en la UCI hay cien pacientes graves menos que en el momento pico de la última oleada, la quinta en Euskadi. Pero la realidad es que son ya varios los días de parón en el descenso e incluso de ligero ascenso y que ello llega sin que los hospitales hayan bajado de escenario de presión asistencial (alerta 3 de 5). Con todo, este miércoles entrarán en vigor nuevas medidas menos severas, principalmente la ampliación horaria de hostelería y cultura hasta la medianoche.

Qué se puede hacer en Euskadi tras la flexibilización de las medidas

Saber más

Este martes la tasa se sitúa en 211,39 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, más alta que la jornada anterior. Ha habido dos días de subida en los tres últimos y en el caso de Álava el ascenso ya es del 19% respecto a hace una semana. Una vez más, como siempre desde el pasado verano, cada vez que los casos se acercaban a esa barrera de 200 -mucho más alta que los niveles de riesgo marcados por Europa- ha tocado frenazo y posible repunte. Sagardui -que ha comparecido tras el Consejo de Gobierno trasladado excepcionalmente a Urdaibai por el día del medio ambiente- se agarra a que, esta vez, no haya sexta ola por la extensión de la campaña de vacunación. Confía en "no retroceder" y ha anunciado ya este martes que desde la semana próxima se iniciará la inmunización de los menores de 50 años, nuevamente de mayor a menor edad y siempre si no hay reducción de los suministros.

De hecho, Euskadi y España viven las semanas de remesas más abundantes de vacunas. La previsión es que esta semana Osakidetza disponga de 127.530 unidades más de Pfizer, 61.700 de AstraZeneca, 14.400 de Moderna y 15.600 de Janssen. El plan es avanzar con la primera dosis de las personas de 50 a 59 años -ya se está citando, más o menos, a los de 53-54- e ir dando segundas dosis a otros colectivos. De la población diana, compuesta por los mayores de 16 años que quieran y puedan vacunarse, más del 50% tiene ya al menos una dosis.

AstraZeneca para los que no quieran Pfizer "el jueves o así"

También está abierta la polémica segunda vuelta de aquellos trabajadores esenciales de menos de 60 años que recibieron un primer pinchazo de AstraZeneca. Se les está invitando a recibir Pfizer y, si quieren mantener la pauta completa con el preparado de Oxford, han de rellenar a un formulario, pasar a una agenda alternativa que no garantiza el día y la hora y, finalmente, entregar un consentimiento informado. Los primeros datos oficiales indican que, pese a ello, alrededor de un 35% ha preferido completar la protección con AstraZeneca. En números, son 11.475 personas las que han sido llamadas ya para la segunda dosis entre ertzainas, docentes y otros colectivos esenciales y 7.436 se han quedado con Pfizer. La única novedad para el resto es que "el jueves o así" podrían empezar a llamarles si es que se confirma la recepción de un nuevo envío de AstraZeneca. "Es una decisión que nosotros respetamos absolutamente, pero podemos ver que por encima del 60% ha decidido que Pfizer sea la segunda dosis a recibir", se ha felicitado Sagardui. El principal sindicato de la Ertzaintza, Erne, ha lamentado que siga sin haber una "programación" clara como ya la hay en otras comunidades autónomas y ha confirmado que ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que se ponga fin a esas "listas de espera" con AstraZeneca.

En las últimas 24 horas Euskadi ha notificado 344 nuevos casos positivos de COVID-19, el 4% del total de pruebas diagnósticas realizadas. Se reparten en 169 en Bizkaia, 136 en Gipuzkoa y 31 en Álava, con ocho personas o de fuera o sin residencia conocida. 28 de ellos tenían más de 65 años frente a 84 de menos de 18 años. Llevado al sistema educativo, son 39 los centros con casos de coronavirus y 58 las aulas clausuradas, el 0,38% del total. El R0 -casos originados por cada positivo- sigue en valores negativos (1,05). Por encima de 1 la pandemia está en expansión y solamente en Bizkaia marca un registro inferior (0,99). En los hospitales, 256 son las personas ingresadas en total, 39 de ellas en las últimas 24 horas. 162 están en planta y 94 en la UCI.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.