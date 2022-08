Euskadi registra 46.758 casas deshabitadas y 11.434 serían movilizables conforme a la ley de vivienda

La Encuesta sobre el Uso de la Vivienda 2021 que elabora cada dos años el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco indica que ha aumentado en 24.564 el número de casas principales, mientras que según el análisis, existen 6.775 viviendas deshabitadas menos y también se han reducido en 3.299 las casas de temporada. Pero continúa habiendo 46.758 casas deshabitadas, de las que 11.434 serían movilizables conforme a la ley en vigor.

De este modo, la encuesta, elaborada cada dos años, muestra un parque de viviendas de Euskadi que evoluciona de una manera “muy intensiva” hacia un mayor uso de los hogares con destino de primera vivienda, atendiendo así a su función social, y hacia una reducción tanto de las viviendas utilizadas como viviendas de temporada o segunda residencia como aquellas que permanecen deshabitadas, según ha indicado Vivienda en un comunicado recogido por Europa Press.

La encuesta, dada a conocer este lunes por el Departamento dirigido por el socialista Iñaki Arriola, indica que en Euskadi existen 1.073.955 hogares, de los que el 92%, un total de 997.050, son viviendas principales. En 2019, el número de viviendas principales se situaba en 972.486 sobre un parque total 1.059.465, lo que significa que su número se han incrementado en 24.564. Por su parte, las viviendas no principales, un total de 76.905, suponen el 7,2% del parque total, un punto porcentual menos que hace dos años y el dato más bajo desde 2009.

De las no principales, 30.147 viviendas son de temporada, lo que supone el 2,8% del total. El resto, 46.758, se encuentran deshabitadas y suponen una reducción de 6.775 con respecto a las 53.533 que fueron identificadas como hogares vacíos en 2019. Tres de cada diez viviendas vacías están en oferta en el mercado de venta o alquiler, por lo que es previsible que puedan estar en uso en el corto y medio plazo.

Del total de viviendas deshabitadas, únicamente 11.434 se corresponden con aquellas que cumplen estrictamente con los requisitos establecidos por la Ley vasca de Vivienda aprobada en 2015, que define como viviendas deshabitadas aquellas que lleven en esa situación más de dos años y excluye a las que están en esa situación por motivos de salud o movilidad laboral, entre otras excepciones. La cifra es “sensiblemente inferior” a la registrada en 2019, cuando se estimaba que 15.100 viviendas estaban en esa situación y, por tanto, eran susceptibles de ser movilizados para cumplir con su función social.

La encuesta muestra cómo, entre 2019 y 2021, el parque de viviendas familiares construidas ha crecido en 14.490, mientras que el número de viviendas principales ha subido en 24.564, lo que apunta a una movilización destacada de viviendas vacías o utilizadas como segunda vivienda hacia su uso como primeras viviendas en los últimos dos años.

En este sentido, el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui, ha señalado que el incremento de la demanda de vivienda principal por parte de los hogares vascos en estos dos años “no ha sido cubierta con nuevas edificaciones en cuantía suficiente”. Según ha indicado, parte de esa demanda se ha satisfecho con vivienda de segunda residencia, que se ha reconvertido en primera vivienda en 3.299 casos y, sobre todo, en la incorporación a su uso residencial principal de hasta 6.775 viviendas que en 2019 estaban deshabitadas.

Jauregui ha añadido que eso pone de manifiesto la “eficacia” del parque residencial de Euskadi pero también “evidencia fuertes tensiones a futuro” para incrementar la oferta disponible que no se pueda cubrir con obra nueva, lo que exige “intensificar” el uso coordinado y colaborativo de todas las herramientas disponibles de la política de vivienda vasca por parte de todos los agentes públicos y privados competentes en la materia con destino al incremento de dicha oferta y a precios asequibles en la gran mayoría de los casos.

Álava es el territorio histórico con más viviendas no principales, el 8,5% del total de ese territorio y son 14.324, que suponen el 18,6% de todas las viviendas no principales de Euskadi. Le sigue Bizkaia (7,4%) con 41.298 viviendas no principales y son más de la mitad de todas las no principales de Euskadi, en total un 53,7% y el 7,4% del parque de viviendas de la provincia. Gipuzkoa, con el 6,1% del total de viviendas del territorio, cuenta con 21.283 viviendas no principales, el 27,7% de todas las de la Comunidad Autónoma. En Álava existen más viviendas de temporada, el 4,8% del total, pero Bizkaia es el territorio donde se concentran más hogares vacíos, con un 4,9%.

La encuesta muestra que a mayor tamaño del municipio, menor es el porcentaje de viviendas no principales. De este modo, aquellos menores de 10.000 habitantes cuentan con una tasa de vivienda no principal del 15% (son un total de 34.169 hogares en toda Euskadi), mientras que ese porcentaje se reduce al 3,6% en las capitales. De los 13.535 domicilios de las tres capitales vascas que no tienen uso como vivienda principal, 5.557 corresponden a la capital guipuzcoana, lo que supone el 5,9% del parque de la ciudad, un peso que contrasta con el 2,9% de Bilbao y el 2,6% de Vitoria. El 41,1% de las viviendas no principales de las tres capitales está en Donostia, que, en comparación con la encuesta de 2019, ante la tendencia generalizada a la baja de este tipo de viviendas en Euskadi, crece casi un punto porcentual, del 5% al 5,9%, frente a los descensos de Bilbao, del 4,4% al 2,9%, y el mantenimiento de Vitoria, del 2,5% al 2,6%.