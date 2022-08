Getxo aprueba una declaración de condena contra la agresión al hijo de Iturgaiz con la abstención de EH Bildu

El Ayuntamiento de Getxo ha aprobado este lunes una declaración institucional de condena contra la agresión sufrida por Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, el pasado viernes durante las fiestas de Romo. Una declaración a la que no se ha sumado EH Bildu, que ha optado por la abstención.

La declaración institucional, que ha sido promovida por la alcaldesa, Amaia Agirre, del PNV, y secundada por todos los partidos presentes en el Ayuntamiento, a excepción de EH Bildu, considera que las amenazas e insultos a Mikel Iturgaiz por ser hijo de un político, constituyen un “lamentable episodio de intolerancia y odio”, que demuestra que “en el País Vasco existen aún rescoldos de odio contra quienes piensan diferente”.

En este sentido, muestran su “más rotunda condena y repulsa ante el acoso sufrido por Mikel Iturgaiz por su ideología política y por ser hijo del presidente del PP vasco”. “Son unos hecho que no representan a nuestra sociedad”, dicen. Los partidos refirman además su “compromiso con el diálogo, el respeto al diferente, la convivencia, la paz y la libertad como valores supremos” y manifiestan su “cercanía y apoyo” a la familia de Mikel Iturgaiz. En la declaración institucional se manifiestan también “rotundamente contrarios a los mensajes amenazantes y de odio que han proliferado en el ámbito festivo contra la Ertzaintza”, -han aparecido mensajes como 'Policía no eres bienvenida' o 'Zipayorik ez!'. , además de abogar por unas fiestas “libres de todo tipo de violencias”.

EH Bildu no ha firmado la declaración y se ha abstenido, en su línea habitual cuando se producen este tipo de episodios de violencia de no condenar directamente los hechos. El secretario general del PP en Bizkaia Eduardo Andrade, ha lamentado que “EH BIldu vuelva a ponerse de perfil. Creo que los getxotarras no podemos soportar más que este partido siga poniéndose de lado ante episodios tan graves”, ha señalado. “Lo que subyace en EH Bildu es la violencia, por mucho que quieran blanquearse”.

Durante todo el fin de semana se han sucedido las declaraciones de condena de todos los partidos, salvo EH Bildu, en relación con el episodio de acoso que sufrió Mikel Iturgaiz y una persona que le acompañaba y que salió en su defensa. La coalición abertzale se ha limitado, sin embargo, a través de un tuit a mostrarse “contrario a cualquier ataque”, sin condenar lo sucedido. Es la misma línea , la de la abstención, la que ha seguido en relación con otros episodios de acoso que se han producido en las últimas semanas contra la Ertzaintza, como en Vitoria, con la agresión a un agente fuera de servicio, el veto en las fiestas de Mutiku a una agente de la Ertzaintza.