Los policías nacionales y guardias civiles destinados en Euskadi se vacunarán junto a ertzainas y agentes locales

El delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha confirmado que la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, le ha adelantado que las Fuerzas de Seguridad del Estado se vacunarán en Euskadi junto a ertzainas y policías locales y se procederá a hacerlo "cuando corresponda", ya que "están en contacto con la consejería para cuando se nos avise". Itxaso se manifestado así, a preguntas de los medios informativos, durante la presentación este jueves del informe de rendición de cuentas de las inversiones y el gasto social realizado en Euskadi en el primer año de legislatura por el Gobierno central, tal y como recoge Europa Press.

"Euskadi no sabe los fallecidos por COVID-19. Los estima", afirma el 'número dos' de la Sanidad vasca

Saber más

El delegado del Gobierno ha indicado que fue Sagardui en persona quien le telefoneó, después de que se definieran los siguientes grupos de población a vacunar para confirmarle que los alrededor de 3.200 policías y guardias civiles destinados en Euskadi están incluidos en ese grupo junto a la Ertzaintza y las Policías Locales. También le indicó que no hay definido un calendario específico ni fechas concretas para iniciar esa vacunación a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado incluidos en los requisitos contemplados.

Itxaso, sin embargo, ha afirmado que desde la Subdelegación del Gobierno "están muy tranquilos" a ese respecto, y que la consejera vasca les ha solicitado que nombren un coordinador para elaborar los listados de agentes. El delegado del gobierno en Euskadi ha recordado que se acordó en el seno del Consejo Interterritorial de Salud que "todas las fuerzas policiales entren dentro del personal esencial". "Y en esa fase estamos, nosotros y todas las comunidades autónomas, y estamos muy tranquilos porque dentro de ese grupo, cuando nos toque, se procederá al proceso de vacunación, evidentemente", ha dicho.

Nanclares

Por otro lado, preguntado por si las instalaciones de la cárcel de Nanclares (Álava) entrarían dentro de las transferencias a Euskadi de los centros penitenciarios, Itxaso ha recordado que "lo que se está trabajando para transferir son los tres centros penitenciarios y su personal, y ahí no está contemplada la vieja cárcel de Nanclares, lo cual no quiere decir que el Gobierno no esté analizando el futuro de ese espacio y qué desempeño puede tener".

En todo caso, ha añadido, "ese espacio no tiene ningún cometido penitenciario actualmente, por lo que no está concernido por la transferencia". En cuanto a la posible fecha de procederse a dicha transferencia, Itxaso ha afirmado no estar "autorizado" a establecer una fecha exacta de cuándo se producirá, ya que "los propios negociadores han establecido dentro de su calendario negociador. "Lo que hay es un compromiso temporal aproximado que confío en que tenga sus efectos y en los que se sigue trabajando", ha concluido.