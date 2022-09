Una subida del 24,1% salva 'in extremis' el transporte escolar en Euskadi

El Departamento de Educación ha vivido una víspera caótica de la vuelta a las aulas. Hasta última hora de este miércoles, concretamente a las 22.30, no ha habido acuerdo para ajustar el coste del transporte escolar por la inflación. A pesar de que el curso académico 2022/2023, el cuarto ya en pandemia, llega ya sin restricciones sanitarias ni protocolos, el caos en la plataforma de sustituciones del profesora -Ordezkagune, con más de 2.000 plazas sin asignar a 24 horas del arranque de las clases- y la falta de acuerdo en torno al precio del transporte escolar en la red pública (50% del alumnado total) han marcado la agenda del consejero del ramo, Jokin Bildarratz, que ha mantenido una reunión que ha comenzado a las 18.00 de la tarde y ha durado cuatro horas y media.

La subida de costes como el precio del combustible a raíz de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania ha afectado de lleno al transporte escolar, que ve “imposible” asumir los costes si no se incrementa el precio del servicio. Juan Manuel Sierra, director de relaciones institucionales de la Asociación de Empresas de Transporte Direbús y portavoz de las otras tres asociaciones que hay en Euskadi, Aundi, Agrupación alavesa de transporte y Asintra Euskadi, asegura que el “incremento, ajeno a todo el mundo, imposibilita realizar los itinerarios”. Y así se lo ha expresado en una reunión mantenida a última hora de este miércoles con el Departamento de Educación del Gobierno vasco.

“Esperemos que el encuentro sirva para que se acerquen posturas y para lograr cubrir los costes. Hemos trasladado datos oficiales del Ministerio de Transición y del Instituto Nacional de Estadística para justificar la necesaria subida. Veremos hasta dónde pueden llegar las arcas públicas”, sostiene en una conversación con este periódico antes de celebrarse la reunión. Según detalla Sierra, el sector pidió la reunión con el Departamento de Educación el pasado lunes, alarmado por una situación de la que llevaban informando desde el pasado julio, y este miércoles por la mañana, han recibido respuesta. La última oferta del Departamento suponía una subida del 6,1%, cifra “insuficiente” para el sector, que plantea una media de incrementos de entre el 35% y el 40%. “Con la subida no estamos hablando de lograr beneficios, sino de cubrir costes que de otra forma no podríamos cubrir”, explica el portavoz. “Estamos hablando de un servicio esencial que si no ofrecemos va a dejar a cientos de niños y padres sin transporte para ir a la escuela”, denuncia.

A sabiendas del gasto extra al que se enfrentarían este nuevo curso, en los centros privados y concentrados -ajenos a los contratos de Educación- también han aplicado subidas en el precio del transporte escolar. A modo de ejemplo, en la ikastola Olabide, la más importante de Vitoria y que cuenta con este servicio, propusieron inicialmente una subida del 30% del precio, que ha terminado siendo del 15%. En el caso del colegio Niño Jesús, en el centro de la ciudad, la subida ha sido menor del 10% -la inflación- pero, según confirman a elDiario.es, “no hay más remedio que repercutirlo al usuario, porque la situación económica del centro es complicada”. En este centro tenían un acuerdo para que el precio se actualizase con el IPC del transporte, pero han conseguido que el golpe sea algo más suave. “Nos consta que las escuelas privadas y concertadas han asumido como lógicos los incrementos en las tarifas, algo que se entiende completamente porque es un coste extra ajeno a todo el mundo que está afectando a muchos sectores, pero al nuestro en particular”, sostiene Sierra. Finalmente, el acuerdo ha terminado con una subida del 24,1%, con la que se posibilita que este jueves los alumnos de las escuelas públicas vascas puedan ir al colegio en transporte escolar.