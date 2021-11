Vergeles: "Yo a Portugal me llevaría una prueba diagnóstica"

El consejero de Sanidad y vicepresidente segundo de la Junta, José Vergeles, ha invitado a consultar la página del Ministerio de Asuntos de Exteriores para conocer en detalle los requisitos que pide Portugal para entrar en ese país, pero ha apuntado que los trabajadores transfronterizos estarían exentos de presentar un test con resultado negativo para poder entrar en el país, como sí deben acreditar el resto de ciudadanos.

"No se va a exigir en frontera pero se van a hacer controles aleatorios. Yo me llevaría una prueba diagnóstica que parece que tiene que estar informada por un facultativo, esto no significa que se haga en la pública, y en segundo lugar el certificado de vacunación".