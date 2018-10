La UE homenajea a la periodista Daphne Caruana Galizia en el aniversario de su asesinato: "Si se silencia a los periodistas, queda muda la democracia"

Daphne Caruana Galizia estaba investigando la corrupción del Gobierno maltés cuando fue asesinada el 16 de octubre de 2017. La periodista Viktoria Marinova, fue asesinada el 6 de octubre en Bulgaria. El 21 de febrero murió en Eslovaquia Jan Kuziak. Y este mes ha muerto asesinado a las puertas de la UE, en Estambul, el periodista saudí Jamal Khashoggi a manos, presuntamente, de agentes del Gobierno de Riad.

Caruana Galizia había indagado durante años en la corrupción del Gobierno maltés –fue la primera en publicar los vínculos con los Papeles de Panamá– y fue asesinada con un coche bomba cerca de su casa, mientras que Kuciak fue asesinado en febrero de este año junto a su novia cuando investigaba casos de corrupción.

"Hoy se cumple un año del asesinato de Daphne Caruana Galizia. Hoy rendimos homenaje al esfuerzo y el tesón de Daphne, de Jan Kuciak y de muchos otros periodistas que sacrifican cuanto tienen, a veces incluso sus vidas, en busca de la verdad. También es una ocasión para que Europa se detenga a reflexionar un instante sobre aquello que tanto apreciamos, nuestro derecho a expresarnos libremente", afirma la declaración conjunta del vicepresidente primero Timmermans, del vicepresidente Ansip y de las comisarias Jourová y Gabriel: "Queremos saber toda la verdad. Debemos enviar un claro mensaje a todos los periodistas: es seguro trabajar en Europa. Si se silencia a los periodistas, también queda muda la democracia. Esto no sucederá en Europa. No bajo nuestro mandato".

La rueda de prensa diaria de la Comisión Europea en Bruselas ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio, seguido de un recuerdo por parte de Julie Majerczak, de Reporteros Sin Fronteras.

