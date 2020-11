El Ejército marroquí entra en el sur del Sáhara para romper el bloqueo del Frente Polisario

El ejército marroquí ha penetrado en la franja desmilitarizada del extremo sur del Sáhara para romper el bloqueo al tráfico de recursos impuesto hace tres semanas por un grupo de manifestantes saharauis del Frente Polisario, según han confirmado a Efe fuentes diplomáticas marroquíes. El pasillo formado por soldados de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) busca permitir el paso de los camiones y todo tipo de vehículos en los cinco kilómetros de franja que separan la aduana marroquí de la frontera con Mauritania.

Las fuerzas marroquíes no procederán por el momento a desalojar a los manifestantes porque, según aseguran, "los civiles no son el objetivo" y porque se trata de "una operación pacífica", precisaron las fuentes. Los militares -no se sabe si irán o no armados- establecerán algún tipo de barrera entre la carretera y los civiles saharauis que traten de acercarse hasta ella, con el objetivo de mantener a estos civiles a tal distancia que no puedan interferir en el tráfico rodado como han estado haciendo.

Hasta el momento, ni el Frente Polisario ni las Naciones Unidas (que tienen desplegada una misión de paz en el territorio, la Minurso) se han pronunciado sobre el anuncio marroquí.

El ministerio de Exteriores marroquí acaba de publicar un comunicado en el que señala que Marruecos "ha dado todo el tiempo necesario" al Secretario General de la ONU y a la Minurso para solucionar el bloqueo pero sus esfuerzos "han resultado vanos y Marruecos ha decidido actuar (...) en plena conformidad con la legalidad internacional".

El bloqueo de la zona desmilitarizada de Guerguerat empezó el 21 de septiembre cuando manifestantes saharauis iniciaron una protesta en contra de que la ONU no promueva la organización de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. El 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó el mandato de la misión internacional en la zona (MINURSO), sin incluir la mención a la consulta, como suele ser habitual. Desde hace un año y medio, la misión sigue sin enviado especial.

La zona desmilitarizada donde se encuentra Guerguerat está regida por un llamado "Acuerdo Militar número 1", anexo al acuerdo de alto el fuego vigente desde 1991 y firmado por Marruecos y el Polisario, que prohíbe la entrada de personal militar, entre otras cosas. Sin embargo, tanto Marruecos como el Polisario se acusan constantemente de romper este acuerdo con actuaciones que suponen una violación del alto el fuego.

El principal precedente de la tensión actual en Guerguerat tuvo lugar en 2017, cuando Marruecos y el Frente Polisario estuvieron al borde de un conflicto armado porque las autoridades marroquíes pretendían construir una carretera en este punto fronterizo. En enero de 2018, ambas partes se retiraron del lugar ante la intervención de la ONU, que pidió la máxima contención.