Harris, por delante en el bastión republicano de Iowa: la inesperada encuesta que abre la puerta a la derrota de Trump

Una encuesta en Iowa inesperadamente ha puesto a Kamala Harris por delante de Donald Trump en lo que antes se esperaba que fuera un estado seguro para los republicanos ha enviado ondas de choque a través de los observadores de encuestas de Estados Unidos. La encuesta de Selzer, realizada para el periódico Des Moines Register, mostraba a Harris por delante de su rival republicano en tres puntos.

Selzer es la encuestadora mejor valorada por el gurú Nate Silver, uno de los expertos en sondeos más seguidos en Estados Unidos. “En el mundo en el que Harris gana Iowa, es probable que también esté arrasando en otras partes del medio oeste, particularmente en Michigan y Wisconsin, en cuyo caso ya es casi seguro que ganará el colegio electoral”, dijo Silver en su página web.

Iowa, en el Medio Oeste, no es uno de los siete estados disputados en las elecciones de 2024, que son los estados del cinturón del metal de Michigan, Wisconsin y Pensilvania y los estados del cinturón del sol de Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona.

Aunque los expertos y los encuestadores son cautelosos a la hora de dar demasiada importancia a una sola encuesta, Selzer es una organización de sondeos ampliamente respetada y con un buen historial en Iowa. Si Harris fuera simplemente competitiva en Iowa -que Trump ganó tanto en 2016 como en 2020- podría remodelar radicalmente la carrera.

La encuesta de Selzer sitúa a Harris por encima de Trump, 47% a 44% entre los votantes probables. Una encuesta de septiembre mostró a Trump con una ventaja de cuatro puntos sobre Harris y una encuesta de junio lo mostró con una ventaja de 18 puntos sobre el entonces candidato Joe Biden.

“Es difícil que alguien pueda decir que lo vio venir”, dijo a The Register la encuestadora J Ann Selzer, presidenta de Selzer & Co. «Ha saltado claramente a una posición de liderazgo».

El sondeo muestra que las mujeres están impulsando el cambio tardío hacia Harris en el estado. De ser cierto y confirmarse en mayor medida, también sería significativo, ya que la campaña de Harris se ha centrado en atraer a las mujeres en medio de una amplia brecha de género con los votantes masculinos de tendencia republicana. Harris y su campaña se han centrado en la anulación del derecho federal al aborto por el Tribunal Supremo de EE.UU., dominado por los conservadores.

La reacción de expertos y encuestadores ha sido mayoritariamente de conmoción y sorpresa, aunque también se ha señalado que un grupo encuestador rival seguía manteniendo a Trump en cabeza en Iowa.

“Es increíblemente valiente publicar esta encuesta. No pondrá a Harris por delante en nuestras previsiones porque también se ha publicado hoy otra encuesta en Iowa que era buena para Trump. Pero no me gustaría jugar al póquer contra Ann Selzer”, dijo Silver.