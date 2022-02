Ayuso advierte sobre Castilla y León: “Que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos”

Tras un día sin agenda pública tras la jornada electoral del 13-F en Castilla y León, ni declaraciones en los medios de comunicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto su silencio para pedir un pacto con Vox en la región vecina después de que la dirección del PP haya descartado un gobierno de coalición con la extrema derecha. "Espero que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos", ha defendido en un desayuno informativo en el que iba invitada para presentar a su consejero de Educación, Enrique Ossorio.

La presidenta madrileña descarta pactos con el PSOE, como ha planteado el candidato del PP y ganador de las elecciones en Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco. "Espero que haya un gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España", en referencia al Gobierno central. "Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y sobre todo blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos", ha añadido.

Las declaraciones de la dirigente regional contrasta con la estrategia de la dirección del PP que lidera Pablo Casado, que este lunes trataba de desembarazarse de Vox para evitar que un hipotético pacto con la ultraderecha lastre el discurso de mayorías que intenta construir en el largo camino a la Moncloa que le han diseñado sus estrategas. El partido de Santiago Abascal ya ha pedido y reiterado a lo largo de la jornada de ayer que no tiene intención de apoyar al PP sin entrar al Gobierno.

Fin de la tregua con Génova

Ayuso también se ha referido a la celebración del Congreso del PP Madrid que la enfrenta a la dirección de su partido. La presidenta regional rompe la tregua tras los comicios castellano y leoneses para volver a pedir que se celebre cuanto antes el cónclave que decidirá quién se hace con el poder del partido en la región.

"No es una cuestión de que se adelante nada sino sobre todo de que no se deje de retrasar, que no se siga retrasando la voz a los afiliados, y que la ilusión del votante en Madrid no pare, que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado porque esa es su casa, su circunscripción", ha declarado haciendo alusión a las palabras de Ossorio, quien en una entrevista ayer en 'Telemadrid' pidió que se adelantase el congreso.