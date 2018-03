El PP veta la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea este jueves por el caso de las notas falsificadas

La presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados (PP), ha impedido que los grupos políticos dieran los pasos de urgencia para convocar mañana un pleno extraordinario y obligar a Cristina Cifuentes a dar explicaciones por el caso de las notas falsificadas, publicado por eldiario.es, porque no había acuerdo entre todos. El PP se ha mostrado en contra.

Adrados tiene potestad para convocar a la Mesa, un trámite imprescindible para calificar las propuestas de los partidos antes de que vayan a pleno. En esta ocasión ha decidido no hacerlo amparándose en el artículo 108 del Reglamento, que dice que debe haber "unanimidad" en los casos en los que no se han cumplido los trámites previos.

PSOE y Podemos han llevado esta tarde a la junta de portavoces su propuesta para cambiar el orden del día del jueves e introducir un pleno extraordinario fuera del horario habitual para tratar el tema del máster de la presidenta. En la reunión, el PP se ha mostrado en contra de la iniciativa y Adrados ha concluido que no había acuerdo de todos los grupos.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Enrique Ossorio, ha afeado a la oposición que no son "serios ni responsables" en el ámbito parlamentario y les ha tildado de oportunistas. "Nosotros por el prestigio de esta institución no podemos permitir que habiendo salido estas noticias hoy, mañana se incluyan en un Pleno". Ossorio ha remitido a que "hay que conocer bien los datos, bien los documentos y a partir de ese momento es cuando se pueden debatir en el terreno parlamentario. Yo creo que es falta de respeto a los ciudadanos que nos han elegido estas prisas permanentes de la oposición, que no son más que fruto del oportunismo", ha criticado.

"Si fuera verdad que tienen documentación y explicaciones claras serían los primeros en querer cerrarnos la bocaza. Pero no", ha señalado el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca.

Para los socialistas, la documentación remitida por Cifuentes a los medios no es suficiente porque "quedan aún aspectos sobre el asunto por dilucidar". "Esperamos sus explicaciones en sede parlamentaria", ha dicho el portavoz Ángel Gabilondo a través de un mensaje en Twitter. "Si no hay nada que ocultar,¿por qué la presidenta de la Comunidad se niega a comparecer en la Cámara de representación de todos los madrileños? Seguimos sin entenderlo este veto que ha ejercido el PP", ha criticado el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.

"Queda demostrado que el PP a la hora de la verdad no quiere que se den explicaciones y cuando tiene la posibilidad de bloquear la comparecencia de la presidenta regional, la bloquea. Hacía falta la unanimidad de todos los grupos para modificar el orden del día y el PP se ha negado y, por lo tanto, seguiremos mañana con el orden del día que se fijó", ha dicho por su parte Ciudadanos.

El portavoz, Ignacio Aguado, considera que el PP "vuelve a las andadas al utilizar el reglamento cuando le interesa para bloquear las explicaciones de la presidenta y para no tener que dar la cara". "Eso se une, además, cuando llevamos todo un día esperando a que Cifuentes salga de la cueva de la Puerta del Sol. Espero que mañana durante el Pleno dé explicaciones", ha agregado.