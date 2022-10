Los macroparkings del Bernabéu carecen de estudios de viabilidad e incumplen la Ley de Contratos, denuncia Más Madrid

La legalidad de los aparcamientos que el Ayuntamiento de Madrid quiere construir junto al estadio Santiago Bernabéu ha sido puesta en duda por Más Madrid. Su proyecto constructivo, que el área de Movilidad y Medio Ambientepresentó hace varias semanas, se ha cuestionado en las alegaciones recién presentadas por el partido de Rita Maestre, en las que se denuncia el incumplimiento de la Ley de Contratos y de otras cuestiones derivadas.

“El Gobierno de Almeida destinó el pasado mes de mayo, sin haber aprobado ningún estudio de viabilidad, 300.000 euros a la redacción de un proyecto técnico, dando por buena una propuesta de aparcamientos que todavía están en trámite de información pública”, denuncian desde Más Madrid, según los detalles de las alegaciones a los que tuvo acceso este periódico. El partido de la oposición, contrario a la ejecución de estos parkings, advierte que se intervendrá en 70.000 m² de superficie sin que el área que dirige Borja Carabante haya solicitado ningún informe a Desarrollo Urbano “que permita comprobar la viabilidad urbanística de una obra que va a afectar a todo el entorno del Bernabéu durante los próximos dos años”.

El Real Madrid soliticó en el año 2021 la construcción de dos macroaparcamientos municipales alrededor de su estadio, que actualmente se encuentra remodelando en una obra aprobada durante la anterior legislatura. El gobierno de Almeida accedió a tramitar su petición y acaba de presentar el proyecto constructivo para crear más de 2.000 plazas de aparcamiento bajo el suelo de la Castellana y de Padre Damián, con un importe total de las obras por valor de 104 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid privatizará su construcción y explotación durante los próximos 40 años, mediante un concurso al que el club de Florentino Pérez podrá acudir con más puntos que la posible competencia, al ser la entidad que propuso la actuación.

Más Madrid avisa de que -a su juicio- la operación incumple la Ley de Contratos al no haber aprobado el estudio de viabilidad antes de la aprobación del proyecto y de la publicación del contrato de concesión, el siguiente paso antes de adjudicar la obra. También avisa de que los dos parkings no estaban contemplados en el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano y de Ordenación Pormenorizada del Estadio Santiago Bernabéu, que vio la luz en el año 2017 y en el que se indicaba que todas las necesidades de transporte se encontraban cubiertas. “Incluso van en contra del fomento de la movilidad sostenible que promueve” -aseguran- y también “de la Estrategia Madrid 360”.

En su escrito de alegaciones, los de Maestre avisan que no se cumplirá el Plan Director de Movilidad Ciclista al no prever un carril bici en Concha Espina: “Y las obras afectarán al carril bici de la Castellana al poco de construirse”, explican. Además, denuncian la desaparición de la zona verde situada frente al estadio en el paseo, que se convertirá en un espacio para eventos gestionado por el cesionario durante las cuatro décadas de privatización.

Por último, Más Madrid apunta que se incumplen las dotaciones mínimas de puntos de recarga eléctrica, que no existe ningún aparcamiento soterrado para bicicletas de particulares y que la mayoría de las plazas creadas serán de rotación, para no residentes. Su demanda, a juicio del partido, no está justificada por informes técnicos municipales, ya que el consistorio “da por buenos” los datos de tráfico del Real Madrid, correspondientes al año 2018.