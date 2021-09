Una treintena de actividades llena Malasaña de cultura la próxima Noche de los libros

Después de un par de años de muchas cancelaciones, eventos online y, por qué no decirlo, penuria económica para las librerías, parece que la industria cultural saca cabeza. Al menos en el centro de la ciudad, donde esta Noche de los libros (que se celebra el próximo viernes 1 de octubre) viene muy cargada de propuestas de todo tipo.

En la programación encontramos instituciones públicas, cafés, tiendas, galerías de arte, empresas…y por su puesto una decena de librerías, que han programado encuentros con autores, cuentacuentos, recitales, coloquios, conciertos… Especial interés tiene Poesaña, una ruta de poesía y narrativa organizada por la asociación Vive Malasaña, cuyos libros se podrán comprar luego en algunas librerías del barrio como Reno, Cervantes y Compañía, Ciento Volando y La Imprenta.

Librerías

-A punto librería

18.00 h

Encuentro Literatura ‘picante’ con Spicy Yuli

Charla con posterior actividad de cocina sobre los varios picantes presentes en las cocinas del mundo. Nos centraremos sobre todo en el mundo de las cocinas asiáticas. Durante la charla sortearemos 1 plaza gratuita para 1 persona para el curso de cocina india que tendremos después de la charla

Farmacia 6

-Arrebato Libros

21.00 h

Encuentro Esto no es una canción con Abraham Boba

‘Esto no es una canción’ es un espectáculo audiovisual en el que Abraham Boba reinterpreta en directo el poemario del mismo título. Para esta especial edición de La Noche de los Libros realizaremos una pre-presentación en formato íntimo de este nuevo espectáculo de Abraham Boba, que acompaña al poemario Esto no es una canción, editado por Espasa Calpe. Esta presentación del show para formato reducido en arrebato libros, contará con lectura y canciones interpretadas con el piano-pianola Stroud (New York, 1901) que preside nuestra librería. Abraham Boba, con tres discos en solitario, es el fundador y compositor de LeónBenavente, banda con tres discos publicados y una de las más destacadas del panorama nacional.

La Palma 21

-Generación X

18.00 h

Cuentacuentos Una tarde con cuentos

Coloquio Personajes femeninos en las novelas de Shirley Jackson con María Ibáñez y Lourdes Ilián

Se dará una charla coloquio por parte de dos expertas sobre los personajes femeninos en las novelas de Shirley Jackson ‘Siempre Hemos Vivido en el Castillo’ y ‘La Maldición de Hill House’ desde la perspectiva de la crítica literaria feminista.

Puebla 15

-Lata Peinada

19.00 h

Coloquio Novela negra argentina con Fernanda Bustamante y Ana Casas. Colabora Embajada de Argentina

Lata Peinada participará en la x edición de la Noche de los Libros, que tendrá lugar el 1 de octubre. La participación tendrá como leit motiv un tema que no puede encajar mejor con la nocturnidad del evento: la aplaudida novela negra argentina, un género a través del que una notable cantidad de escritoras argentinas han mostrado su virtuosismo. La actividad tendrá forma de diálogo y las ponentes que lo protagonizarán serán Ana Casas Janices, profesora de literatura española en la Universidad de Alcalá, y Fernanda Bustamante, profesora también en la Universidad de Alcalá. Entre ellas comentarán fragmentos de las autoras más representativas del género, estudiarán las relaciones entre algunos textos, pondrán en valor el contexto sociopolítico de los libros y analizarán los motivos del auge del género. La novela negra argentina tiene entre sus máximas referentes a autoras como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro, Pilar Reyes, Gabriela Cabezón Cámara o Selva Almada. Y su éxito o repercusión real se puede medir a través del reconocimiento que han recibido por parte de crítica, editoriales e instituciones. No en vano, Mariana Enríquez obtuvo en 2019 el Premio Herralde por la colosal ‘Nuestra parte de noche’, Claudia Piñeiro ganó el Pepe Carvalho en 2018, también Selva Almada fue finalista de la IV edición del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por su última novela: ‘No es un río’. La conversación entre Ana Casas y Fernanda Bustamante empezará a las 19h del 1 de octubre y se alargará hasta las x. La actividad cuenta con el respaldo de la embajada de Argentina.

Apodaca 6

-Le Mur

20.00 h

Encuentro Lo único nuevo aquí, sois vosotros con Marina Fornet Vivancos y Alberto Polo

Marina Fornet Vivancos nos ofrecerá un recital audiovisual de algunos textos de su libro "Lo único nuevo aquí, sois vosotros", una mezcla lúcida de relatos cortos, poesías, ideas sueltas para un guion... Mientras ella recita, la gran variedad de fotografías que acompañan estos textos serán proyectadas sobre el cuerpo de la autora, formando un original amalgama de imágenes y palabras a la altura del libro que nos reúne. En la planta de abajo el público podrá disfrutar de la exposición del trabajo fotográfico de Alberto Polo

Amaniel 20

-La Imprenta

18.00 h. Firma de autores de La Imprenta. Elena Cabrera, Javier Sánchez Salcedo, Alberto Vara, Yeison F. García López

19.00 h. Recital y coloquio con Enrique Falcón

Monteleón, 5

-Librería Ciento Volando

20.00 h

Concierto con Karne Kulture y Lyquido

La actividad consistirá en una sesión musical de dos horas y media donde actuarán dos grupos de artistas. Estos artistas harán una actividad performativa asociada a su sensión musical donde tendrán que relacionar activamente la música con la literatura: con recomendaciones literarias, debate, relacionar artista musical con aturo literario, etc.

Divino Pastor 13

-Menudos infames

18.00 h

Cuentacuentos El rey del bosque con Margarita del Mazo

Un álbum ilustrado para primeros lectores que cuenta la historia de un bosque como cualquier otro, en el que los animales viven sin horarios y haciendo lo que les parece. Todo cambiará cuando aparece un oso empeñado en organizar el orden desordenado de todos ellos...¿Qué pasará entonces con el bosque? Una actividad para disfrutar de los mayores placeres de la literatura para los más pequeños: aquellos a los que les apasiona escuchar historias y para aquellos que empiezan a leer.

San Joaquín 6

-Nakama Lib

21.00 h

Recital con María Martínez Bautista, Nares Montero y Nacho Vleming

Pelayo 22

-Tipos Infames

17.00 h

Encuentro Una nouvelle: 'Los extraños' con Jon Bilbao y Javier Lucini

A partir de la nouvelle 'Los extraños' de Jon Bilbao, su autor conversará con Javier Lucini, editor de Dirty Works y traductor, en torno a este género literario a medio camino entre el relato y la novela. Un género que han desarrollado autores imprescindibles de la talla de Kafka, James, Cather, Rulfo, Duras, Chacel, Cortázar... y que en la actualidad está dando extraordinarios frutos editoriales tanto en el panorama nacional como internacional. En estas nouvelles clásicas y contemporáneas se mirará 'Los extraños'. También en esta nouvelle reaparecen temas de la obra anterior del autor y que forman parte del imaginario editorial y de traducción de su interloculor en esta actividad: recuperación del paisaje norteamericano, autoficción... que también se rastrearán en algunas otras nouvelles de lectura imprescindible.

San Joaquín 3

Espacios diversos

-Aleatorio Bar

20.00 h

Recital La noche de Casimiro Parker

Recital de poesía de autores de la editorial de poesía independiente Ya lo dijo Casimiro Parker.

Ruiz 7

-Bastardo Hostel

Durante todo el día

Exposición Dibujando a Lorca de Ilu Ros

Ilustraciones originales del libro de Ilu Ros, Federico, sobre su forma de interpretar el fabuloso mundo de Lorca. Un fino y riguroso trabajo documental que ilustra con su trazo libre, evocador y personalísimo.

Disponible desde el 27 de septiembre al 1 de noviembre

19.30 h

Charla Dibujando a Lorca con Ilu Ros

Charla con la ilustradora y contadora de historias Ilu Ros sobre su forma de interpretar el fabuloso mundo de Federico García Lorca.

San Mateo 3

-Café Comercial

18.30 y 20.00 h

Espectáculo FMúsica y poesía en el Café Comercial con Jon Andión, Íñigo Andión, Rafael Noriega y Rafael Soler

El viernes 1 de octubre entre las 18:30 y las 20:00 el Café Comercial pone a disposición de sus clientes y de manera gratuita un espectáculo que aunará poesía y música. De la mano del poeta Jon Andión, diferentes artistas y escritores irán pasando por el escenario de nuestra planta alta actuando al ritmo de la mejor música una selección de poemas que irá desde los clásicos hasta la actualidad.

Al evento se accederá hasta límite de aforo. Por ello invitamos a los posibles asistentes a realizar reservas en el 91 088 2525.

Glorieta de Bilbao 7

-El 5 de Velarde

11.00 h

Encuentro Café literario. La letra de otros mares

Presentación de libros con Gustavo Pecoraro (editoriales: Ícara Poesía, Legislatura de la ciudad de Bs As, La mariposa y la Iguana) y Mariano Blatt (editoriales: Blatt y Ríos, y De Parado)

13.00 h

Espectáculo Vermú leído: El sonido de otros mares con Damián Giménez y Luciana Menichetti.

Instalación, audio relatos y proyección. Luciana Menichetti (podcast “Relatos cortos”) y Damián Giménez (proyección)

18.00 h

Lectura de poemas con Carlos Asensio

19.00 h

Lectura dramatizada Hermanos de Soledad Oviedo, Cadáveres de Néstor Perlongher y espectáculo con Manu Clavijo y homenaje a Federico García Lorca con David Janeiro, Alba Rico y Cristina Santos

Compañía Teatro en sitios. “Hermanos”, una obra abandonada. Intérpretes: David Janeiro y Natalia Alvarez- Dramaturgia y dirección: Soledad Oviedo ¿Qué es la hermandad sino el vínculo visceral de mantenernos cerca, peleados, amándonos, necesarios y disimulando? Esta pieza es fruto de una investigación física y emocional con los actores. No hay obra, existe la intuición y la convicción de que en la hermandad está la guerra y la paz. "Si te acercaras a mí en ese momento parecería que estoy cantando y quizás si lo esté haciendo pero es porque tardan demasiado, quizás lleven media hora allí tirados y yo me aburro, quizás por eso canto." Párrafo de Hermanos. “Cadáveres”. Interpretación colectiva del poema “Cadáveres” de Néstor Perlongher. Perlongher nació en Avellaneda, el 25 de diciembre de 1949. Poeta, escritor, sociólogo y militante LGBT. En un viaje en micro de 48 horas rumbo a Brasil, donde se exilió, escribió este texto que luego se publicó en su libro “Alambres” y que hoy es considerado una pieza fundamental de la literatura de los años ochenta.

21.30 h

Teatro Marta, vení de Gustavo Pecoraro

Obra corta del autor Gustavo Pecoraro. Intérpretes: Soledad Oviedo y Tavi Gallart.

Dirección: Damián Giménez

Colaboran Embajada de Argentina, Editorial Blatt y Ríos, Editorial De Parado Librería Alamut y Graciana Empanadas Argentinas.

Velarde 5

-Galería Blanca Berlín

Durante todo el día

Exposición de libros de artista

Exposición de libros de artista que recopilan la obra de reconocidos fotógrafos nacionales e internacionales, tales como Isabel Muñoz, Ramón Masats, Cecilia Paredes o Jerry Uelsmann. La exposición incluye ediciones especiales de copias firmadas por los autores que se pueden adquirir en la galería o a través de la página web.

Limón 28

-Instituto Europeo di Design

Durante todo el día

Acciones Un libro, un universo de diseño

Intervención en el patio de la escuela (palacio de Altamira) llamado Universo literario. Libros iluminados que penden sobre nuestras cabezas recordándonos la importancia que tienen en nuestras vidas y cómo "iluminan" nuestra creatividad.

Intervención con los libreros de la calle Libreros: Intervención de los alumnos de Diseño Gráfico y de Ilustración en los cierres de las librerías de la calle libreros. Actualmente la calle tiene un aspecto muy decadente por los grafitis con los que se han pintado los cierres. El IED intervendrá las cancelas de las tiendas con unos grafitis artísticos relacionados con la literatura, la lectura, los libros, etc. dándole así una nueva vida a la calle.

Madrid Ciudad Dantesca: Aprovechando que se celebra el 700 aniversario del nacimiento de Dante y que somos una institución italiana, haremos una pequeña intervención en una de nuestras paredes del Palacio con una frase de Dante de la Divina Comedia dirigida a nuestros estudiantes.

Flor Alta 8

-La Tienda de las Palabras y La Piscifactoría Laboratorio de Creación

23.00 h

Acción Oficina Ambulante del Silencio

Silencio, por favor. Honraremos al más sigiloso de los sonidos con una deriva por la ciudad de Madrid en busca de s i l e n c i o. Nos acompañarán poetas y performers sin voz: ángeles con la boca tapiada. Por fin. La ubicación es un secreto. Y todo lo demás también.

Necesaria inscripción previa en info@lapiscifactoria.es

Palma 27

-Microteatro por dinero

18.00 h

Espectáculo de microteatro

Microteatro es un formato teatral consistente en la representación de una micro obra de duración inferior a los 15 minutos para un número máximo de 15 espectadores (ahora entre 7 y 10 con el aforo reducido), representado en un escenario en el que el público se encuentra integrado dentro de una sala de medidas inferiores a los 15 metros cuadrados. Además, forma parte de sus características el desarrollarse varias obras simultáneamente en sesión continua con homogeneidad en todas ellas en el tema a representar (“Por Dinero” “Por amor”, “Por la familia”, “Por celos”, “Por ellas”), pero con una absoluta libertad de planteamiento y visión por parte de las compañías en cuanto al desarrollo.

Loreto y Chicote 9

-Poetry Slam Madrid

20.00 h

Espectáculo Slam Noche de los Libros

¿Poesía? ¿Performance? ¿Talent Show? Poetry Slam es una particular forma de comunicación. Una nueva plataforma para la literatura: textos polémicos, ritmo trepidante, la tensión de la competición. Un tema crítico-jocoso, unas cuantas rimas y un recitado dramatizado, todo ello embutido en tres minutos. El Poetry Slam Madrid propone una edición especial con poetas destacados con motivo de la noche de los libros. Un show repleto de talentos y un artista invitado.

San Andrés 22

-Prodigioso Volcán

19.00 h

Encuentro La vuelta al mundo en autores con Jorge Carrión y Mario Tascón

En un evento híbrido entre lo digital y lo presencial recorreremos el mundo visitando a escritoras y escritores de habla hispana que viven alrededor del mundo. Recorreremos sus espacios más íntimos, donde crean, se inspiran y escriben para descubrirlos de forma personal y visitar el lugar donde nacen los libros.

El Escorial 17

-Twin Gallery

13.45 h

Presentación 366/2020 o la crónica visual íntima de un año inolvidable con Tito Pérez Mora

Presentación del libro 366/2020, obra de Tito Pérez Mora, donde el artista proyectará el contenido gráfico del libro, y compartirá la experiencia y el proceso de gestación de su última obra: un recorrido visual de 366 dibujos, realizados durante todo el 2020, como nunca antes había dibujado.

Tito Pérez Mora se nutre del viaje -unas veces real, otras de manera figurada- para abordar su obra más experimental. Una obra íntima, ligada a la experiencia propia como fuente de análisis. Desde la construcción de una barca de madera y su posterior enterramiento, hasta su viaje en barco al Alto Ártico, pasando por coronar los 14 Ochomiles desde su estudio en Madrid; siempre con una clara vocación de viaje interior, entendiendo éste como proceso personal de búsqueda constante. El viaje, la exploración, la conquista, las cimas personales… y la huella que de todas estas acciones va quedando registrada en el trabajo de Tito Pérez Mora. Viajes a lo más lejano y remoto, para llegar a lo más íntimo de uno mismo, donde lo esencial, una vez más, es el proceso, o lo que ocurre entre el origen y el fin del mismo. La memoria, la huella, el rastro y el archivo.

San Hermenegildo 28

Instituciones

-Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla-UCM

11.00 h

Visita guiada El tránsito de los libros por manos lectoras y colecciones

Detrás de la etiqueta procedencia se encuentra una gran multitud de propietarios y lectores de libros, que dejaron su huella en los volúmenes de nuestro rico fondo patrimonial. Conscientes de que el mundo de las procedencias es amplio, rico y complejo, empezaremos por explicar el origen del fondo de la Biblioteca Histórica, para recorrer la casuística y variedad de las marcas que trazan el itinerario y la fortuna de los ejemplares a lo largo de los siglos. Dentro de esta categoría, mostraremos: anotaciones manuscritas, exlibris, sellos, supra libros, notas ad usum, notas de censura, pruebas caligráficas…pertenecientes, algunas, a figuras relevantes de la historia cultural y política de nuestro país, como Fernando Colón, Francisco de Quevedo, Gaspar de Jovellanos, Condesa de Campo Alange…

Noviciado 3

-Colegio Oficial de Docentes de Madrid (Filosofía y Letras y Ciencias)

10.00 h

Conferencia La lectura significativa en la tercera edad: Volver a leer para disfrutar del conocimiento con Fernando Carratalá Teruel

Conferencia a cargo de D. Fernando Carratalá, catedrático de Lengua y Literatura y vicedecano del Colegio Oficial de Docentes, profesor de la Universidad de Mayores del Colegio Oficial de Docentes de Madrid. La conferencia se centrará en analizar los mecanismos que son necesarios para retomar la pasión por la lectura y la comprensión lectora en la edad madura ante texto que en otros periodos vitales fueron rechazados o no comprendidos. La Universidad de mayores ofrece formación a cientos de profesionales cada año, con el objetivo de promover el disfrute por el Conocimiento y facilitar la socialización en la tercera edad.

Fuencarral 101

-Museo de Historia de Madrid

19.00 h y 20.00 h

Visita guiada Huellas de Madrid en la biblioteca del museo

Visita a nuestra biblioteca donde les mostraremos y comentaremos algunos ejemplares de los libros más antiguos o aquellos más significativos que se conservan entre sus fondos, en los que se puede seguir la huella que la evolución de nuestra ciudad ha ido dejando entre sus páginas.

Fuencarral 78

-Museo Nacional del Romanticismo

17.00 h, 18.00 h y 19.00 h

Jornada de puertas abiertas a la biblioteca histórica

Visita a Biblioteca Histórica del Museo, donde conoceremos de forma concisa sus orígenes, su historia, la importancia de sus fondos, su relación con los fondos y temática del Museo, así como el trabajo y los procesos específicos de la biblioteca. Además, tendremos la oportunidad de ver algunas de las joyas que esconde en sus estanterías. Se realizarán tres sesiones: 17:00, 18:00 y 19:00 h.

San Mateo 13