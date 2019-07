"Carmena ha sido la mejor alcaldesa que hemos tenido en Madrid desde que tengo uso de razón"

Quique González, el cantautor y compositor madrileño, amenizará con sus letras y acordes 'La noche del Malecón' del sábado 6 de julio, reencontrándonos con muchas de aquellas canciones que alzan su venerable carrera musical. Con esa poesía de la calle, que acaricia y susurra ecos machadianos, canta experiencias de días vividos, de pericias diarias del ser humano y de lo que éste pierde, poniendo realidad sonora muchas veces a todo aquello que se siente y existe y jamás se dice. Y es que cuenta en su haber con una decena de discos, divisando a la vuelta de la esquina el anhelado nuevo trabajo, más cargado aún de verso junto a García Montero, que verá su realidad en el próximo mes de octubre. Junto al mítico compositor del tema interpretado por Enrique Urquijo, "Aunque tú no lo sepas", haremos un recorrido por todo aquel repertorio y conoceremos el proceso de composición y de vida de sus canciones.

¿Quién es Quique González según él mismo?

Bueno… Es una pregunta fuerte para empezar. Soy un chico que hace canciones, que lleva dedicado a este oficio desde que tenía veinte años y que se siente agradecido por haber tenido la suerte de dedicarse a lo que más le gusta. Por otra parte, soy una persona a la que le gusta la naturaleza y, por supuesto, estoy enamorado de la hija que acabo de tener.

¿Y en qué momento pasaste de escuchar música a hacerla?

Pues fue cuando aprendí mis primeras canciones con una guitarra. Recuerdo a un vecino muy amigo mío; su hermana tenía una guitarra acústica y aquél y yo se la quitábamos de vez en cuando. Fue ahí cuando aprendí mis primeros acordes y empecé a tocar canciones que me gustaban, como el "Honky Tonk Women" de Rolling Stones, canciones de los Burning… Yo creo que el paso de ser fan de la música a músico suele ser así de fluido y de natural. De igual modo te digo, yo me sigo considerando un fan de la música.

En relación a ello, ¿te consideras mejor letrista que músico?

No lo sé… Puede ser. Pero, en cualquier caso, no me considero ni un gran letrista ni un gran músico.

¿Sobre qué escribe Quique González? ¿Escribes sobre aquello que te sucede o sobre lo que te gustaría que te sucediera?

Creo que en las canciones se mezclan varios mundos y varios puntos de vista. Yo no suelo escribir sobre cosas que no me afecten, pues me gusta implicarme en lo que escribo, tanto si es algo personal como si viene desde la observación, como algo más desde fuera.

Con la madurez de los años, ¿se lleva mejor ese proceso de composición de las canciones? ¿Empiezas con la letra, con la música, apoyado en la guitarra, en el piano…?

Pues no tengo un método estipulado para hacerlo. Como más me gusta es haciendo las dos cosas a la vez, con un cuaderno de hojas lisas, un bolígrafo y una guitarra. En ocasiones te cuesta más la música, en otras, la letra… Y todo es perfecto cuando sale todo a la vez. Sin embargo, con el paso del tiempo creo que cada vez cuesta más. Por una parte, ganas oficio, pero por otra, cuantas más canciones tienes en tu mochila mejor tienes que hilar para no repetirte, o te obligas a sonar de una manera diferente. Ahora se van teniendo más condicionantes, uno al fin y al cabo compite contra su propio repertorio.

De sobra es conocida tu admiración por Luis García Montero. De hecho, tus canciones suenan mucho a eso, a la poesía sencilla, de las experiencias del día a día. ¿Qué lee Quique González para destilarlo, por así decirlo, en sus canciones?

Bueno, soy un lector de cosas muy diferentes. Evidentemente, me gusta mucho la poesía, no solo la de Luis. Ahora mismo estoy leyendo con asiduidad a Karmelo Iribarren, que es otro de mis poetas favoritos. También me gusta leer cosas que tienen que ver con el ensayo, con el reportaje periodístico. Ahora mismo leo un libro de Iñigo Domínguez, "Paletos Salvajes", que es el segundo volumen de "Crónicas de la mafia". En otros aspectos, soy un apasionado del periodismo e intento seguir y leer a gente que trate estos temas. Igualmente, me gusta Santiago Lorenzo, cuyo último libro, "Los asquerosos", me encanta. Y lo que sí que hago siempre es leer prensa diaria. Soy de los que sigue haciéndolo con el papel de periódico entre las manos.

¿Y crees que las letras de las canciones pueden actuar de puente entre la literatura y la música?

Yo creo que se alimentan. También la literatura se alimenta de la música muchas veces. Pero una cosa es un poema y otra, la letra de una canción. Son cosas distintas, la letra de la canción tiene muchos condicionantes por estar acompañada de música, sin embargo, un poema tiene más libertad, pues no se tiene que acotar a unas características como pueda ser un sonido o una instrumentación. Para mí son géneros distintos.

En tus inicios te declarabas fan de Los Secretos y hablabas de ellos como una de tus principales influencias. ¿Cuáles son las que tienes hoy en día?

Escucho bastante country-rock, con grupos como High Roller Messenger o Drive by Truckers. Mis artistas favoritos son Lucinda William, Buddy Miller…, artistas clásicos. Y últimamente hay un grupo más cercano que me gusta mucho que se llama Santero y los muchachos. Es una banda que llevo siguiendo poco tiempo pero que me gusta mucho. Y bueno, por aclarar un poco, diría que tengo más influencia de Enrique Urquijo que de Los Secretos propiamente dicho.

¿Cómo eliges el repertorio de los conciertos? ¿Qué canciones te gustaría rescatar por iniciativa personal y no por demanda del público? ¿Ves algunas de tus canciones el día de mañana sonando como clásicos?

Normalmente, si quiero rescatar alguna la rescato (risas). No atiendo mucho a la demanda popular en ese sentido. Si me apetece mucho tocar una canción en concreto pues me pongo a ello. Son ya diez u once discos de estudio, y en unas ocasiones me apetece hacer sonar unas canciones y en otras ocasiones otras. Pero no sabría decirte un título pues mis canciones son siempre susceptibles de volver a ser tocadas.

Con respecto al tema de postular alguna de mis canciones como clásicos, es un poco incómodo para mí. Creo que es algo que siempre debe elegir la gente. Esos temas que se quedan ahí por siempre son canciones que decide la gente, no uno mismo.

¿En qué has estado en este último año y medio desde la última gira?

Pues he estado preparando un disco con Luis García Montero que saldrá en otoño, dedicándome a terminar la composición y a grabarlo. También he tenido una niña, que ya cuenta con nueve meses y he estado ejerciendo como padre, por supuesto.

¿Qué nos espera en el concierto del próximo sábado 6 de julio en ‘Las noches del Malecón 2019’?

Esperamos que esta gira de verano nos sirva para volver a conectar con la gente que viene a los conciertos, volver a conectar con mi banda. Lo que queremos y necesitamos es disfrutar nosotros y hacer que disfrute la gente. Cantaremos canciones de todos los discos, con alguna sorpresa incorporada. Vamos a disfrutar haciendo música, que es lo que vale. Esperamos tener una buena comunión con mis seguidores.

Ahora que eres padre y parece que ello refuerza el compromiso con el presente y el futuro, ¿cómo ve Quique González la situación política en nuestro país?

La veo con mucho miedo. Vivimos en unos tiempos en los que la mentira tiene mucho más recorrido que la verdad, y eso da miedo. Estamos en puertas de perder derechos y libertades que han costado mucho conseguir.

Como madrileño, ¿cómo has vivido la salida de Manuela Carmen de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid?

Me ha dado muchísima pena. Carmena ha sido la mejor alcaldesa que hemos tenido en Madrid de largo desde que tengo uso de razón. Creo que hubiera sido muy bueno para la ciudad que continuara su proyecto cuatro años más para seguir avanzando de la manera en la que se estaba haciendo, tratando de humanizar la ciudad, de humanizar Madrid, que creo que es su principal legado. Ninguno de los otros candidatos, de ningún partido, creo que le llegue a la suela de los zapatos.