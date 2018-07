Equidad de género en la empresa privada ¿Purplewashing o nos estamos poniendo las pilas de verdad?

Miembros de la asociación Mujeres Estibadoras de Algeciras

El Gobierno del PSOE ha presentado a trámite una ley para lograr la equidad de hombres y mujeres también en la empresa privada. La intención del Gobierno (tras discutirla y negociarla todos los grupos) sería dar un plazo de cinco años a las empresas para que se adapten a `la paridad´. ¿Se acabaron los consejos de administración sin presencia femenina o solo se aplicará en los puestos más bajos? Sin duda, habrá muchas resistencias a esta ley en un país como España donde el número de mujeres en muchas organizaciones es bajo.

Será muy interesante ver los discursos que se crean alrededor de estas medidas. Seguro que el relieve se pone sobre lo complicado que es reorganizar las empresas para que entren más mujeres u hombres según el caso.

Se dirá que las mujeres no quieren trabajar en sectores tradicionalmente masculinos como la estiba o la mecánica y que los hombres no querrán ser floristas o trabajar en tiendas de cosméticos. Se dirá porque tenemos aún mucho por andar en la destrucción del genero binario. Se dirá porque aún se usa el Test de Vida Real para diagnosticar la disforia de género en la mayoría de las comunidades ( aunque algunos pasitos se dan) y porque el cine español está lleno de estereotipos de sexo y género que, lamentablemente, son ejemplo de la construcción social actual.

Sin embargo, la realidad es diferente, la estiba se esta poblando de mujeres y la escusa de que no haya vestuarios para ellas en el puerto de Algeciras no se comparte en todos los puertos. El sector académico también se ha puesto las pilas y ha suscrito iniciativas como #NoSinMujeres negándose a participar en mesas de debate donde no haya mujeres.

Algunas empresas han descubierto la gallina de los huevos de oro y se han dado cuenta que la paridad hace ganar más a sus empresas y cumplir con esa parte de responsabilidad civil les supone un aumento de reputación. Lo mismo ocurre en la industria del cine y los festivales donde cada vez hay más mujeres en el cartel, aunque no aumente el número de técnicas de sonido u organizadoras, tal y como reivindican Mafalda en este minidocumental. Y la escusa de que no hay suficientes grupos femeninos cae por su propio peso.

La paridad en las empresas privadas, aunque se trate de una discriminación positiva en un inicio, es más que deseable para acercar la igualdad, pero si no va acompañada de un descenso de la brecha salarial y de un par de pedradas que, al menos, agrieten el techo de cristal nos va servir de poco.

Recordemos que la Ley de Igualdad vigente tiene un grado de cumplimiento muy bajo, así que será importante ver cuáles serán los instrumentos para hacer respetar la Ley y si habrá procedimientos sancionadores. Como siempre, lo que diferenciará si esta propuesta es un lavado de cara del PSOE o un cambio real son las enmiendas que contenga la Ley y no el simbolismo periodístico que representa su presentación.