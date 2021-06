Twitter y las varas de medir

El otro día me pasaron una foto de López Miras camino de Formentera en el ferry. Como cualquier otro turista iba vestido informal, aunque lo que me sorprendió de la instantánea era su postura, repantingado, que dirían en Murcia, mientras miraba el móvil. Una foto que nos podrían tomar a cualquiera de nosotros en nuestras vacaciones.

He de confesar que olvidé la foto hasta que en mi línea del tiempo de Twitter se cruzaron una serie de comentarios que me hicieron reflexionar y tras consultar con unos amigos decidí hacer un experimento social. Colgaría la foto durante un rato, pero solo para ver las reacciones. Estas no se hicieron esperar, salvo algunos muy contados que se movieron con la misma ecuanimidad que les suele guiar, los demás actuaron con esa pulsión irracional que Twitter ayuda a desarrollar por el logaritmo o por lo que sea. Los mismos que se quejaban de la foto al presidente en un día lúdico eran los mismos que habían dedicado a los miembros de otros partidos los mejores epítetos o han increpado a algunos diputados cuando estaban de vacaciones con sus hijos. Curiosamente muchos de quienes me criticaban la foto al presidente de la Comunidad son los mismos que estuvieron callados cuando Jiménez Losantos llamó "gordo" al jefe del Ejecutivo murciano, pero claro debe ser que al señor Losantos nadie puede decirle nada ni criticarle la agenda de crispación que lleva con sus declaraciones.

Se le puede criticar a López Miras muchas cosas -yo mismo lo hecho-; podemos hablar de su falta de compostura en alguna ocasión; de su falta de gusto en el vestir en determinados foros públicos donde actúa como representante de todos los murcianos, pero una cosa es eso y otra muy distinta es meterse con el físico de alguien, aunque resulta curioso que lo que se aplica para algunos no se haga para otros y parece que viene siendo costumbre denigrar a los políticos que no son de tu bando. Eso es algo que no se debería de aceptar. Sin embargo, son las palabras preferidas por esos que se autodenominan cualquier cosa.

Vamos que fueron los mismos que criticaron la foto los que aplauden cuando se critica a los miembros de los partidos contrarios, los mismos que suelen usar motes para referirse al presidente del gobierno, al anterior vicepresidente o a cualquier político que quieran denigrar. Esta doble vara de medir la usan sin decoro ninguno, así critican las subvenciones excepto para los toreros que se están quedando sin espectadores porque nadie quiere ir a ver como un toro muere en la plaza, por mucho que nos quieran vender lo contrario y claro nuestras empresas pueden quebrar, pero a las suyas si pierden dinero hay que subvencionarlas. La ley del cedazo, solo pasa lo que yo quiero que pase o lo que me gusta que se subvencione.

Hace un tiempo mi amigo Jerónimo Tristante abandonó Twitter porque se había convertido en un lodazal. Es cierto, en esta red social podemos encontrar algunas buenas conversaciones, buenas informaciones y mucho aburrido haciendo el cafre, pero también puede ser empleado para observar las tendencias y las sensibilidades de algunas personas. Las mismas que se rasgan las vestiduras para lo suyo son las que aplauden cuando se lo hacen al otro. Dudo que se dieran cuenta, pero a mi el experimento me sirvió de mucho porque pude comprobar de primera mano la falta de empatía de algunos y su carencia de ecuanimidad. Y esto es un problema para todos. Quizás deberíamos reflexionar más sobre ello.