Podemos denuncia que el Gobierno regional ha plagiado la declaración institucional del Orgullo “censurando cualquier alusión al matrimonio”

El portavoz del grupo tránsfuga de Ciudadanos, Francisco Álvarez, remitió este jueves al resto de representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional una propuesta de declaración institucional para conmemorar el orgullo LGTBI que ha resultado ser un "plagio". Tal y como ha denunciado la portavoz de Podemos, María Marín, a su formación le resultó "extraña" la redacción del texto por las "incoherencias que presentaba", por lo que "con una simple búsqueda en internet", descubrieron que la propuesta era "un calco, un burdo copia y pega" de la que se aprobó el año pasado en Atarfe, un municipio de menos de 20.000 habitantes cercano a Granada. Un plagio en el que, "para mayor vergüenza, se han eliminado deliberadamente las menciones al matrimonio igualitario que contenía el texto original", pero que desaparece en su réplica murciana.

Para Marín, el descaro del Gobierno regional al presentar un documento que ha robado a otra institución, "demuestra el verdadero interés del PP en el tema de los derechos LGTB", que se limita a "recortar en el texto las alusiones al derecho de las personas no heterosexuales a formar una familia para no molestar a sus socios de extrema derecha". La diputada ha mostrado su indignación por el hecho de que alguien "en lugar de redactar una declaración original, haya cometido un plagio, pero se haya molestado en suprimir esa parte del texto", lo que demuestra que el Gobierno regional "recorta en el texto lo que en realidad querría recortar en la ley". La portavoz ha anunciado que Podemos "no firmará ninguna declaración del orgullo con un Gobierno regional del que forma parte una consejera de extrema derecha que está abiertamente en contra de los derechos de las personas LGTBI, a las que pide que en lugar de bodas legítimas, celebren ritos sin validez legal en las playas".

La diputada morada ha exigido a López Miras que "en lugar de un plagio descarado", presente a la Asamblea "la mejor declaración que tiene en su mano", que sería la "destitución inmediata de Campuzano al frente de Educación y Cultura, la ruptura de sus acuerdos con la ultraderecha, la eliminación de la censura parental en las aulas y la puesta en marcha de políticas LGTBI que vayan más allá de pintar de colores las letras de una fachada".

Desde Podemos señalan que lo que ha intentado el Partido Popular y su Gobierno tránsfuga es "un intento de pinkwashing, de tapar la LGTBIfobia de este Ejecutivo regional envolviéndose en los símbolos y en la retórica del activismo, pero quedándose exclusivamente en lo estético". Marín ha asegurado que "en un momento en el que aumentan las agresiones LGTBIfóbicas, en el que se cuestiona desde el propio Gobierno regional que el respeto en las aulas a las personas no heterosexuales o con una identidad de género diferente, sea opcional, fomentando la discriminación como alternativa válida mediante el veto parental", Podemos "no va a entrar a debatir o firmar documentos conjuntos con quienes promueven el odio".