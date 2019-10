La concertada vasca se prepara para la gran huelga: "¡Va a ser un mes entero!"

Bilbao, 07:45. El autobús escolar acaba de llegar y una multitud de niños y jóvenes se dispone a entrar a sus clases en el colegio La Mennais Berrio-Otxoa del barrio de Santutxu, uno de los populares de la villa. Aquí estudian cerca de 1.600 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato y es uno de los que más ha sufrido las consecuencias del conflicto laboral de la educación concertada en Euskadi, según asegura un grupo de madres y padres de niños de los primeros cursos a la entrada del centro. Remarcan que las 24 jornadas de huelga que tuvieron lugar durante el curso pasado -27 en los dos últimos cursos- hicieron que los profesores de Educación Primaria cancelaran hasta las excursiones programadas, situación que hizo que hasta los propios alumnos realizaran protestas durante el recreo. "Fue un verdadero caos. Aun así, los más afectados son los de Bachillerato, que en unos meses tienen la Selectividad y van a perder un mes de clase”, denuncia preocupada una de las madres ante la perspectiva del mes de huelgas ininterrumpidas anunciado para noviembre.

16:30. A 600 metros del Berrio-Otxoa, los alumnos del Colegio Ángeles Custodios, en la zona de Solokoetxe, salen por la puerta del colegio. En la entrada, tras las verjas padres, madres y cuidadores les esperan. Algunos, con instrumentos infantiles –tras la escuela toca clase de música- y otros con bolsas con la merienda ."No sabemos qué vamos a hacer. Después de lo que pasamos el curso pasado con todos esos días de huelga... ¡Y ahora nos dicen que va a ser un mes entero! La situación es para preocuparse”, asegura con voz angustiada Javi, padre de un niño de Primaria de este colegio.

Colegio Ángeles Custodios en Bilbao Eldiarionorte.es

El Berrio-Otxoa y el Ángeles Custodios son dos de los 250 centros de la red concertada de enseñanza de iniciativa social, que cuentan con más de 100.000 alumnos y que desde hace dos cursos son los protagonistas de uno de los conflictos más polémicos en el sector de la Educación en Euskadi. En el País Vasco la privada sustentada con fondos públicos tiene un peso del 50%, tanto como la pública. Esta concertada, a su vez, se subdivide en la red de ikastolas -en las que en octubre se firmó la paz social- y los centros religiosos, con Kristau Eskola como principal patronal.

Entre las reivindicaciones de los trabajadores -cuyo convenio lleva 10 años sin renovarse- se encuentra la elaboración de un plan de recolocación de trabajadores afectados en el caso de que se cierren aulas por el descenso de la natalidad, el alivio de las cargas de trabajo y una mejora salarial. Los sindicatos exigen el IPC más un 3,5%, mientras que la patronal ofrece un incremento salarial del IPC más un 1 o un 1,5%, en función de la etapa educativa. Por ello, los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO y LAB han convocado una huelga de cerca de un mes, un paro previsto entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre y que podría continuar de manera indefinida si no consiguen llegar a un acuerdo. Las llamadas a la mediación han caído en saco roto y Educación despeja balones: son patronales privadas en un conflicto con sus trabajadores.

"Hasta en las huelgas el alumnado es el centro"

El pasado mes de marzo eldiarionorte.es reunió a trabajadores de la enseñanza concertada de diferentes puntos de Euskadi, entre ellos profesores de ESO, Bachillerato, personal administrativo y especialistas en apoyo educativo, para tratar el conflicto desde dentro. Cada uno de ellos, desde su trinchera particular, contaban que sobrellevaban la lucha como podían, pero organizándose de tal manera que el rendimiento académico de los alumnos no se viera afectado, ya que, "hasta en las huelgas el alumnado es el centro" y si es necesario escogen días de huelga que a alumnos no afecten demasiado o dejan el temario preparado para que lo vayan adelantando aunque ellos no vayan a clase.

Por su parte, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos tras la noticia de los próximos paros ha lanzado un comunicado anunciando que "no van a permitir que el conflicto se prolongue en el tiempo" y serán "beligerantes en busca de su solución realizando todas las acciones que estén en su mano". De esta manera, no descartan realizar manifestaciones y concentraciones ante las sedes de todos los agentes implicados en el conflicto, sindicatos, patronales y Educación de Gobierno Vasco.