Pensionistas vascos: "Seguiremos votando por un gobierno progresista porque hay que ir a votar, si no lo hacemos será peor"

Hace un mes el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia se manifestaba como cada lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao con una reivindicación muy clara y un mensaje para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "si se repiten elecciones, se va a llevar el mayor varapalo de la historia del PSOE porque los pensionistas no le van a votar". Un mes más tarde y con un escenario con elecciones a la vista el próximo 10 de noviembre su mensaje es otro: "Seguiremos votando por un gobierno progresista porque hay que ir a votar, si no lo hiciéramos sería peor. Es un derecho que tenemos, somos un movimiento plural y no estamos ligados a ningún partido en concreto pero lo que no podemos hacer es dejar de votar", ha manifestado este lunes Elías, uno de los pensionistas que lleva más de 20 meses luchando por unas pensiones dignas.

A Elías lo acompaña Cándido, amigo y compañero de trabajo en una fábrica de Bilbao. También se han acercado al Ayuntamiento esta mañana con ellos algunos compañeros de lucha que han dedicado toda su vida a la hostelería. No quieren que el próximo 1 de enero las pensiones tan solo suban el mínimo legal de 0,25% en lugar del 1,7% que se esperaba, dependiendo así de cómo cerrase el año el IPC. "Las pensiones deben ser públicas y dignas, si no se remedia vamos a volver al 0,25% y eso no podemos permitirlo".

Entre la multitud destacan, María, Rosa, Mari y María Luisa cada una con una pancarta en la mano en la que se pueden leer mensajes como "No votes a quien te ignora" o "Desde el sillón no se defiende la pensión". María Luisa vecina de Basauri, Bizkaia, desde hace 19 meses no se pierde una concentración. Es, junto con otros compañeros, la encargada de animar la movilización -micrófono en mano- desde lo alto de las escaleras de la entrada del Ayuntamiento con cánticos como "gobierne quien gobierne las pensiones no se venden".

"Que los políticos nos suban la pensión. Yo haría un cambio, si ellos pueden vivir con 400 euros se aceptaría todo, a ver si lo pueden hacer. Por eso estamos aquí y no nos vamos a mover hasta que no consigamos lo nuestro, por nosotros pero también por las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos", ha manifestado María Luisa.

La cita frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína se ha producido dos horas después de que 30 pensionistas emulasen la "Marcha de Hierro" que tuvo lugar hace 27 años y comenzasen una travesía hasta llegar a Madrid con el objetivo de, tanto en el viaje como a su llegada, "reivindicar unas pensiones dignas". Serán aproximadamente 22 días de recorrido que finalizarán con una concentración el próximo 16 de octubre frente al Congreso de los Diputados en la que también les acompañará otro grupo de pensionistas que salió desde Andalucía el pasado sábado hasta la capital.

La norma fiscal del Athletic y la "amabilidad" de Urkullu, entre otros temas

Durante el discurso semanal que han realizado los portavoces han hecho un especial hincapié a la noticia que se conoció la semana pasada sobre una norma fiscal que favorecía al Athletic Club, un decreto que podría ahorrarle 15 millones de euros por temporada al club y que ha desatado la polémica. "El Athletic es un club con superávit, con jugadores bien pagados que no tienen por qué beneficiarse de ese tipo de ayudas, mientras a los pensionistas no nos hacen ni caso y miran para otro lado". Además, han destacado la participación del lehendakari Iñigo Urkullu durante el Pleno de Política General que tuvo lugar la semana pasada en el Parlamento vasco "fue demasiado amable y autocomplaciente, sin abordar las cuestiones que realmente importan, como las pensiones para los jubilados y para las viudas".