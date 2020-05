Pensionistas vascos se concentran en Bilbao para denunciar el "drama" y la "privatización" de las residencias de ancianos

Con pancartas que rezaban "no a la privatización de las residencias", algunos integrantes del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia han retomado las movilizaciones este lunes con una concentración frente a la Diputación vizcaína. Han decidido cambiar de escenario -antes de la Covid-19 se concentraban frente al Ayuntamiento de Bilbao- puesto que en esta ocasión, han determinado que las residencias públicas, privadas y concertadas de ancianos de Bizkaia, unas de las más afectadas por el virus, son competencia de la Diputación.

En total los fallecidos en las residencias vascas son ya 603 después de que, este lunes, Bizkaia informase de golpe de 32 fallecimientos en las dos primeras semanas de mayo. Son ya 279 las defunciones en centros vizcaínos, donde ha habido al menos 2.202 casos de coronavirus -incluidos los trabajadores-, unos datos que los pensionistas han calificado como un "drama" por el que la Diputación vizcaína debería responder.

"En abril entregamos una carta al diputado general y no hemos obtenido contestación. Hoy hemos venido porque no nos responde y nos vemos en la necesidad de manifestar nuestro disgusto con su actuación", ha señalado Jon Fano, uno de los integrantes del movimiento.

Fano ha advertido de que en la medida en que la pandemia vaya remitiendo, y siempre "respetando las normas de seguridad sanitaria", seguirán saliendo a la calle para plantear "soluciones reales" a los problemas de la atención de residentes y reclamar medidas para garantizar los servicios socio-sanitarios. De esta manera, han recalcado que tras la pandemia la situación con respecto al empleo, las pensiones y los derechos sociales será complicada, por ello inciden en que las pensiones mínimas asciendan a 1.080 euros. "También hacemos un llamamiento a gobiernos y empresarios para que mantengan el máximo de empleo y unas condiciones dignas", ha solicitado.

Concentración de pensionistas vascos frente a la Diputación Eldiarionorte.es

Sin embargo, no todos los pensionistas se han puesto de acuerdo en esta ocasión para retomar las concentraciones. Asociaciones que integran el colectivo de pensionistas Ados.Consenso (Nagusiak, Pensionistas por la Democracia, Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia) además de diversas plataformas locales han tachado la reunión de este lunes de "un acto irresponsable".

"Ha sido algo desafortunado por diversas razones. La primera, que supone exponer a riesgo de contagio a gente que es la más vulnerable. Luego está el ¿qué hay detrás de esta convocatoria? Pues simplemente afán de protagonismo, que se añoran las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao y se quiere seguir ahí al precio que sea", ha señalado Luis Alejos, del Movimiento de Pensionistas pero crítico con esta protesta.

Para Alejos, no sería conveniente seguir convocando concentraciones al menos hasta que cesase el estado de alarma. No obstante, Fano ha tratado de quitar importancia a críticas de este calibre alegando que "no representan ni el 5% del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia". "Algunos integrantes solo hablan de consenso cuando se está de acuerdo con ellos, pero no queremos entrar en polémicas", ha argumentado. Así, durante la concentración en Bilbao han señalado que tienen "absoluta vocación" de seguir reuniéndose -siempre manteniendo las medidas de seguridad- hasta lograr retomar las movilizaciones que cada lunes les concentraba frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína.