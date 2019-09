Equo rechaza la candidatura de Errejón en Bizkaia ante la solidez orgánica de Podemos en Euskadi

La formación verde Equo en Euskadi (oficialmente Equo Berdeak) ha decidido este viernes "no formar parte" de la alianza que el partido ha acordado con el nuevo proyecto de Íñigo Errejón (Más País) de cara a las próximas elecciones generales y "seguir trabajando en el espacio vasco de Elkarrekin Podemos", la coalición con Podemos e IU. En Bizkaia, además, Equo ha pedido a sus órganos federales que el logo no aparezca en la candidatura que presentará Errejón y "no presentar personas candidatas" en esa lista, la única que en principio surgirá en Euskadi del nuevo partido.

Podemos en Euskadi, a pesar de que sus dirigentes proceden del sector 'errejonista', se consolida así como contrapunto de estabilidad orgánica respecto a otros territorios y también respecto a la organización central. Fuentes de todas las patas de la coalición Elkarrekin Podemos, la versión vasca de Unidas Podemos, destacan su solidez. En el caso de Equo Berdeak, tiene un escaño en el Parlamento Vasco (por dos de IU y ocho morados) y ediles en Bilbao y Vitoria. Además, la exdiputada y exportavoz verde, Rosa Martínez, es coordinadora del grupo parlamentario y el que fuera fundador y 'número uno' de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha apostado claramente por mantener esa posición a pesar de la apuesta general de Equo por Más País.

Fuentes de la coalición estiman que no hay riesgo de fuga a la hipotética candidatura de Bizkaia. Ni siquiera el hecho de que Guillermo Errejón, hermano del líder de Más País, resida en Bizkaia y fuese dirigente de Podemos en Euskadi parece suponer una amenaza. Tampoco que el candidato por Bizkaia, propuesto por Pablo Iglesias en abril, sea el exsecretario general, Roberto Uriarte, en su momento enfrentado al equipo del actual líder, Lander Martínez. "Es lo que tiene tener las cosas atadas", se felicitan en la sala de máquinas de Elkarrekin Podemos. Según 'El Mundo', Errejón podría apoyarse en una pequeña escisión del PSE-EE vizcaíno, Solidaria, o en Recortes Cero para poner en marcha su proyecto en Euskadi.