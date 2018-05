El PP buscará que el Tribunal Supremo levante su condena por beneficiarse de los manejos de Gürtel

En España hay muchos ayuntamientos. Ese es el argumento troncal sobre el que el PP basará su recurso a la sentencia que le condena como partícipe a título lucrativo de los manejos de la trama Gürtel. La formación que lidera Mariano Rajoy ha comunicado su decisión a través de una nota de prensa en la que aseguran que "El Partido Popular en ningún caso conocía los hechos".

"Los hechos que se han juzgado se circunscriben a las elecciones municipales de 2003 en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos localidades de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. El Partido Popular no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual", asegura en su nota el Partido Popular.

En su comunicado, los populares se esfuerzan en asegurar que no han estado "ni imputados, ni procesados". El detalle es cierto en lo que corresponde a la investigación de la Gürtel pero no lo es en otra de las causas pendientes para Rajoy y los suyos: la investigación de la destrucción de los ordenadores que Luis Bárcenas se dejó en su despacho de la calle Génova, tras conocerse que tenía cuentas en Suiza.

Pese al escándalo, el PP vuelve a insistir en su compromiso contra la corrupción: "El PP cumple y ha cumplido con su compromiso en la lucha contra la corrupción y ninguno de los condenados por este proceso está ya en en el partido". Al igual que hicieron ayer con la detención de Zaplana, el PP vuelve a insistir en su teoría de que los problemas que le persiguen no les pertenecen a ellos, sino al pasado.

Hernando asegura que el PP ha sido exculpado

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido que nadie sobreactúe tras conocerse la sentencia porque no hay "ni financiación ilegal ni sentencia con condena penal". El dirigente del PP insiste en que la sentencia acredita que su partido desconocía los manejos de la trama pero olvida que esa misma sentencia da por hecha la existencia de una Caja B en la formación que presiden Mariano Rajoy.

Según Hernando, la decisión de la Audiencia Nacional exculpa a su formación de haber participado en ningún ilícito penal: "Hay claramente una posición exculpatoria respecto a lo que algunos decían", ha asegurado. A la pregunta de si debe el PP pedir perdón, Hernando se decanta por no hacerlo: "Hemos pedido perdón en 37 ocasiones. ¿Sirve de algo pedir perdón? Yo creo que no. No ha existido financiación ilegal".