Un magistrado del Tribunal Supremo sugiere que el Gobierno y la Unión Europea ocultan el origen del coronavirus

Antonio Salas, magistrado de la sala Civil del Tribunal Supremo, ha sugerido en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que el Gobierno y la Unión Europea ocultan el origen del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que ha provocado una pandemia mundial. "¿Alguien va a preguntar al Gobierno cómo nació este virus? Lo deben saber, como también lo saben los mandatarios de la UE. Pero quizás no nos lo dicen por “nuestro bien”. No es intrascendente", señala el magistrado.

Los bulos y las conspiraciones en torno a esta epidemia circulan a gran velocidad, especialmente a través de las redes sociales. Una de las teorías conspirativas más repetidas se centra en el origen mismo del virus. Según esta, se habría creado artificialmente en un laboratorio. Preguntado recientemente en rueda de prensa por esta cuestión, el doctor Fernando Simón aseguró que las últimas informaciones indican que tiene un "origen animal", si bien no se sabe de qué animal en concreto. "Hay que recopilar todavía muchos datos", señaló.

Esta no es la primera vez que el juez Antonio Salas ha hecho comentarios controvertidos en sus redes sociales. Hace tres años fueron polémicos unos tuits en los que ponía en duda que el origen de la violencia de género fuera el machismo y aludía a "la dificultad de convivencia, la maldad de muchos seres humanos y la diferencia de fuerza física". Así lo defendió en varios comentarios, en los que afirmó que "no se puede generalizar sobre las causas" de la violencia machista y añadió que "si la mujer tuviera la misma fuerza física que el hombre, no pasaría esto".