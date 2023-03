Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:56 h

¡Buenos días! Arranca una jornada que va a estar marcada, entre otros asuntos, por la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a la que en esta ocasión no va a asistir el presidente Pedro Sánchez. Te dejamos por aquí alguno de los temas de nuestra portada:

-El rechazo de los vocales progresistas a dimitir en bloque sentencia la renovación del Poder Judicial: la tesis mayoritaria entre los miembros progresistas del órgano de gobierno de los jueces, elegidos a propuesta del PSOE y PNV, es que una renuncia colectiva no forzaría una salida al bloqueo que el Partido Popular mantiene desde 2018 en el CGPJ.

-El revés con Pérez de los Cobos instala a Marlaska al borde del precipicio hasta el final de su mandato: el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, cesado en 2020 por Interior, va a volver a su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid antes de dos meses, después de que el Supremo anulase este martes su destitución. La Justicia aún tiene por resolver otro recurso suyo contra la decisión de Marlaska de ignorar el baremo en dos ocasiones para no ascenderle a general.

-Un año y medio en lista de espera por una prótesis de cadera o una resonancia: “Esperar a la cita es morirte antes”: cientos de miles de hogares españoles esperan por una intervención quirúrgica, una cita con un especialista o una prueba médica: “Me mandó una resonancia y me la han dado para mayo de 2024. Estoy bastante limitado, el brazo no lo puedo levantar, se me queda como muerto”.

-Portugal elimina el IVA de 44 productos y da 30 euros al mes para los más vulnerables: el Gobierno portugués ha anunciado que después de Semana Santa 44 productos dejarán de tener IVA. El Ejecutivo ha firmado un acuerdo con las empresas de producción y distribución para evitar que los supermercados aumenten sus márgenes con la rebaja fiscal.

-Una tarjeta con 90 euros para gastar en cualquier mercado: así funciona el bono valenciano para la cesta de la compra: desde este 28 de marzo puede solicitarse una tarjeta de 90 euros mensuales para acudir al supermercado que ha puesto en marcha el gobierno de Ximo Puig. Podrán acceder a ella aquellas personas con ingresos inferiores a 21.000 euros; con esto, el Gobierno autonómico prevé invertir 48,4 millones de euros.