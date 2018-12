El antiguo líder del Ku Klux Klan felicita a Vox: "La Reconquista empieza en Andalucía"

Vox no para de recibir felicitaciones desde sectores relacionados con la extrema derecha y que apuestan por la xenofobia o el racismo. La primera fue la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, que celebró su éxito en las elecciones andaluzas. Ahora, el nuevo seguidor internacional de la formación de Santiago Abascal es David Duke, que fue líder del Ku Klux Klan.

Duke ha mostrado su entusiasmo con Vox a través de un tuit, en el que ha mencionado todos los eslóganes del partido de extrema derecha. "La Reconquista comienza en Andalucía", ha señalado Duke, copiando literalmente una de las frases de campaña de Abascal.

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspaña https://t.co/qF4R2PA5e3