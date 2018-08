El rechazo de todo un vagón de metro a los insultos racistas de una pasajera en Madrid

El fotógrafo @Iram_Martz nos manda este vídeo grabado ayer en el @metro_madrid después de que una señora le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española. Juzgad vosotros.



(Por cierto, aplausos a los pasajeros por su reacción) #inmigracion #RacismoEs pic.twitter.com/bXfBOZD7nl — Infamia (@infamiaOK) 1 de agosto de 2018

Los insultos racistas de una pasajera en el Metro de Madrid despertaron la solidaridad de todo un vagón. Las afectadas fueron una madre y una hija, que vieron cómo una mujer le decía a la última que no podía sentarse porque "esto lo pagamos los españoles". La víctima de los ataques tenía entre 4 o 5 años, y todo fue grabado por el periodista y fotógrafo Iram Martínez, que estaba presente en el tren de la línea 5 en el que ocurrió la escena.

"El tren iba bastante lleno, con todo el mundo apretado. Al llegar a Gran Vía-Callao (un tramo muy transcurrido del Metro de Madrid), quedaron algunos asientos libres en el vagón y una niña de unos 4 o 5 años que viajaba con su madre vio un asiento libre y decidió ir a sentarse" cuenta a eldiario.es Martínez. Fue entonces cuando la señora le gritó a la niña, "sin motivo alguno más que el tono de su piel", que no tenía derecho a sentarse, "que ella no lo había pagado, que eso lo pagaban los españoles".

Iram Martínez cuenta que la niña se quedó "con cara de no saber qué estaba pasando" y que justo en ese momento comenzó la discusión, ya que tanto la madre como los demás viajeros no dejaron que la señora "pisara" a la niña. El vídeo grabado por el periodista y difundido por Infamia en las redes sociales así lo muestra. Una mujer, entre otros pasajeros, comienza a hablarle a la autora de los insultos para decirle que es una maleducada y que lo que dice no es acertado ni correcto.

La responsable de los comentarios racistas también se dirige con malas formas a toda persona que le reprocha su actitud: "¡Sinvergüenza! ¡Racista tú!" le dice a la joven que intenta hacerla entrar en razón. Mientras, otros ocupantes le piden que se calle, le dicen que molesta y "que ha cometido frases muy graves".

Martínez confiesa que mientras grababa la situación terminó perdiendo de vista a la madre y a la niña, que seguramente decidieron irse a otro vagón del mismo tren o que quizás lo abandonaron, pues la niña estaba muy asustada. La discusión con la autora de los comentarios racistas continuó varias paradas más. "Varias personas se fueron sucediendo para hablar con ella y reprocharle su actitud, la gente no se quería quedar callada. Una chica empezó a decirle que eso no se decía, que estaba mal, que no tenía mayor derecho por haber nacido en un sitio que otro. Ella se quedó sola", cuenta.

"Es una visión del mundo que está caduca, lo importante es ver que la gente está en contra de este discurso, aunque ahora mismo tristemente esté de moda. La reacción del pasaje me hizo sentir orgulloso de vivir en este país", sentencia el autor del vídeo a eldiario.es. Y es que la mujer, no satisfecha con sus comentarios anteriores, responde a las réplicas y a las respuestas de los demás ocupantes con un "así estamos los españoles por su culpa".