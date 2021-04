La fotografía del supuesto menor no acompañado (MENA) que Vox ha utilizado en los carteles que la Fiscalía ha pedido retirar porque pueden ser constitutivos de un delito de odio (y que el juez de guardia ha decidido mantener de momento en su sitio) no pertenece a un menor, ni tampoco se trata de una persona extranjera y mucho menos se ha tomado en España. Es un retrato extraído de un banco de imágenes gratuito; una foto tomada en Bangladesh por Ahnaf Piash a un amigo suyo.

El autor de esa imagen, un joven bangladesí de 20 años que estudia la carrera de Informática en la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canadá, no tenía idea de que su fotografía estuviera siendo usada en la campaña xenófoba del partido de Santiago Abascal, que manipula datos para cargar contra los menores migrantes tutelados. "El modelo es mi amigo. Por motivos de confidencialidad no puedo revelar el nombre, pero la persona que aparece en la foto no es un inmigrante", explica. De hecho, cuenta que la instantánea se tomó en el distrito de Faridpur, en Bangladesh, hace unos meses y aclara que nunca ha estado en España ni conoce a nadie que viva aquí.

Piash, aficionado a la fotografía desde 2015, realiza principalmente retratos y fotos de paisajes, como puede verse en su perfil de Instagram. "Trabajo muy duro en cada fotografía y las pongo en línea completamente libres de derechos para que la gente pueda disfrutar del arte. Si alguien las utiliza para burlarse de niños migrantes y faltarles al respeto, me resulta muy doloroso porque yo mismo soy un inmigrante en otro país", explica por email desde Canadá.

El retrato que Piash hizo a su amigo, con unos ligeros retoques que el mismo autor revela en su Instagram, mostrando el antes y el después, lo subió al banco de imágenes Unsplash junto con muchas otras de sus fotos. El sitio web cuenta con más de 200.000 fotógrafos colaboradores y dos millones de imágenes con una licencia equivalente a la de dominio público. En muchas ocasiones los bancos de imágenes obligan a quienes usan sus fotografías a citar al autor o a la propia página desde la que se ha obtenido el contenido. Este no es el caso: Unsplash permite reproducirlas para fines comerciales o no comerciales sin necesidad de hacer referencia a su creador.

"Mi intención con la fotografía era únicamente crear una obra artística de un hombre con una camiseta y capucha", sostiene Ahnaf Piash, "muy enfadado" porque se utilice para una campaña política racista como las que pudo ver en los Estados Unidos de Donald Trump. "Tengo pocos conocimientos sobre política, pero cualquiera que genere discursos racistas y populistas para ganar unas elecciones no es un verdadero líder, y, por lo tanto, no representa las demandas de su población", opina.

El doble rasero ante la migración y la pobreza

Del racismo en Estados Unidos Piash sí puede hablar, ya que reconoce haberse enfrentado a él cuando visitó el país en 2016. En cambio, asegura que en Canadá, donde estudia desde abril de 2020, jamás ha sufrido un episodio racista. El estudiante de Informática y fotógrafo en sus ratos libres es consciente de que su color de piel y su procedencia serían diana segura de los ataques de Vox. Pero también reconoce que el estatus socioeconómico es fundamental en una ecuación en la que los menores no acompañados son el eslabón más débil: solos y desamparados en un país que no es el suyo. "Por mi experiencia, puedo asegurar que casi nadie será racista contigo por ser inmigrante si tienes suficiente dinero", sostiene.

Y asegura que le parece intolerable utilizar una fotografía tomada por una persona que ha migrado para atacar y difamar a otras personas migrantes: "Si vas a un cementerio y eliges la tumba de cualquier persona al azar, tendrán todas el mismo tamaño. Quiero decir que no eliges tu color de piel, ni tu lugar de nacimiento, así que deberíamos ayudarnos unos a otros y hacer frente al racismo". Él, por su parte, intenta apoyar a todos los artistas de su entorno, tanto de Bangladesh como de Canadá, "porque todas las formas de arte son importantes".

"El racismo es totalmente inaceptable. Con el debido respeto, creo que el Gobierno de España debería tomar las medidas adecuadas para proteger a todas las personas que lo sufren", asegura Piash. En cuanto al cartel de Vox, el joven termina la conversación con un mensaje para las personas que pasan delante de su imagen, enfrentada a la de una supuesta pensionista, en el metro de Madrid: "Mi consejo al pueblo es que piense, piense y piense de nuevo antes de apoyar a alguien que no respeta a todos por igual".