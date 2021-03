Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:23 h

Meritxell Serret, que regresó de Bélgica por sorpresa después de más tres años, ha defendido que su vuelta "no altera" la "estrategia" que mantienen Carles Puigdemont y los demás exconsellers en Bruselas. "Ayuda a dar un paso más para acabar con la represión", ha asegurado en declaraciones a Rac1, justo antes del inicio de la nueva legislatura el Parlament, donde será diputada.

La exconsellera de ERC, que se entregó al Tribunal Supremo nada más llegar a España y quedó en libertad provisional, no ha querido entrar en si aceptaría ser de nuevo miembro de un Govern, pero tampoco lo ha descartado. "No lo sé, me gustaría todo, tengo ganas de trabajar para el país", ha expresado, y ha asegurado que en cualquier caso no se lo han ofrecido.

Serret cruzó a España desde Francia por el País Vasco el pasado miércoles. Desde que hace un año y medio decayó la euroorden, ha reconocido que empezó a valorar la posibilidad de volver. "Tenía la sensación de que estaba regalando tiempo al represor", ha manifestado.

Escribe Pau Rodríguez.